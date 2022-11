Azela Robison sustituirá a Rebecca Jones en telenovela

A-AA+

Tras haber sido hospitalizada por problemas pulmonares, la oficina de Rebecca Jones confirmó lo que muchos ya venían sospechando: la actriz no retomará su papel dentro de la telenovela "Cabo". Azela Robinson será la encargada de sustituir a Rebecca en la telenovela producida por José Alberto Castro.

A través de un comunicado oficial, Danna Vázquez, su representante, reveló que, aunque la salud de Jones ha mejorado notablemente, por consejo de sus médicos no volverá al trabajo, por lo menos hasta que haya sido dada de alta y no implique ningún riesgo para ella.

"La señora Jones ha decidido, por instrucciones médica, no regresar a sus actividades hasta que sea totalmente dada de alta y pueda brindar el cien por ciento de sus capacidad actoral, como siempre lo ha hecho", se puede leer en el escrito.

La producción de "Cabo", que se transmite por el canal Las Estrellas, informó que Robinson será la celebridad que entrará en lugar de Jones e incluso empezará a grabar la próxima semana.

El personaje de ambas estrellas de televisión se llama "Lucía" y continuará sin registrar ningún cambio en esta historia protagonizada por Bárbara de Regil, hecha en Los Cabos.

"La producción de 'Cabo' reconoce ampliamente el profesionalismo de Rebecca Jones y apoya totalmente la decisión tomada por los médicos, para que la actriz logre una pronta y total recuperación. La prioridad es su salud", se lee en un informe de Televisa.

Desde que Rebecca Jones presentó una recaída de salud "El Güero" Castro no ha querido dar declaraciones debido a que ha preferido que la comunicación del tema sea por parte de Danna Vázquez.