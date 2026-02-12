B. SPEARS VENDE LOS DERECHOS DE SU CATÁLOGO MUSICAL

La cantante estadounidense Britney Spears acaba de firmar un nuevo contrato musical por el que ha vendido sus derechos sobre su extenso catálogo musical, según han informado las revistas TMZ y Variety.

Según varios documentos legales y fuentes a los que han tenido acceso ambas publicaciones, Spears vendió la propiedad de su catálogo a Primary Wave, una editorial musical.

La cantidad que ha recibido en contraprestación no figura en el contrato pero, según TMZ, en los documentos se habla de un "acuerdo histórico", que podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber al vender su música.

El contrato muestra que la cantante, cuyo representante es Cade Hudson, firmó el acuerdo para vender la música el pasado 30 de diciembre y, según TMZ, la cantante "está contenta con la venta y lo ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos".

El acuerdo incluye éxitos como "(You Drive Me) Crazy", "...Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don´t Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", "Hold It Against Me", "I Wanna Go", "If U Seek Amy", "I´m a Slave 4 U" y "I´m Not a Girl, Not Yet a Woman", entre otros.