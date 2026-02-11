Caen sujetos armados, dos en Lomas 4a. Sección

Como resultado de los patrullajes preventivos que la Guardia Civil Estatal mantiene de forma permanente en distintas zonas del estado, se logró la detención de cuatro sujetos por portación de armas de fuego, dos en el sector de Las Lomas en la capital y otros dos en el municipio de Guadalcázar.

Durante los recorridos de vigilancia en Lomas Cuarta Sección de la capital potosina, los agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Schadday "N" de 30 años y Antonio "N" de 33 años de edad.

Los dos sujetos fueron detectados circulando en forma sospechosa a bordo de un automóvil BMW sobre las avenidas Cordillera Himalaya y Real del Potosí, por lo que se determinó marcarles el alto para su investigación.

En la inspección, a los presuntos se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y dos cartuchos útiles, además del carro en el que se trasladaban.

En un hecho distinto, mientras realizaban patrullajes de prevención y disuasión del delito en la zona centro del municipio de Guadalcázar, elementos de la Guardia Civil Estatal interceptaron a Noé "N" de 30 años, y a un adolescente de 15 años, quienes presuntamente portaban armas de fuego y andaban a bordo de una camioneta.

Tras la intervención, se procedió al aseguramiento de dos armas largas tipo rifle, diez cartuchos útiles, así como la camioneta Chevrolet modelo 2010 color negro.

A los cuatro detenidos se les remitió al Ministerio Público con todo y armas de fuego y vehículos, a fin de que se les defina su situación legal.