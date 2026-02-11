logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen sujetos armados, dos en Lomas 4a. Sección

Les aseguraron una pistola y dos rifles, además de cartuchos útiles

Por Redacción

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Caen sujetos armados, dos en Lomas 4a. Sección

Como resultado de los patrullajes preventivos que la Guardia Civil Estatal mantiene de forma permanente en distintas zonas del estado, se logró la detención de cuatro sujetos por portación de armas de fuego, dos en el sector de Las Lomas en la capital y otros dos en el municipio de Guadalcázar.

Durante los recorridos de vigilancia en Lomas Cuarta Sección de la capital potosina, los agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Schadday "N" de 30 años y Antonio "N" de 33 años de edad.

Los dos sujetos fueron detectados circulando en forma sospechosa a bordo de un automóvil BMW  sobre las avenidas Cordillera Himalaya y Real del Potosí, por lo que se determinó marcarles el alto para su investigación.

En la inspección, a los presuntos se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y dos cartuchos útiles, además del carro en el que se trasladaban.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En un hecho distinto, mientras realizaban patrullajes de prevención y disuasión del delito en la zona centro del municipio de Guadalcázar, elementos de la Guardia Civil Estatal interceptaron a Noé "N" de 30 años, y a un adolescente de 15 años, quienes presuntamente portaban armas de fuego y andaban a bordo de una camioneta.

Tras la intervención, se procedió al aseguramiento de dos armas largas tipo rifle, diez cartuchos útiles, así como la camioneta Chevrolet modelo 2010 color negro.

A los cuatro detenidos se les remitió al Ministerio Público con todo y armas de fuego y vehículos, a fin de que se les defina su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan persona sin vida en colonia Valle de Dalias
Localizan persona sin vida en colonia Valle de Dalias

Localizan persona sin vida en colonia Valle de Dalias

SLP

Pulso Online

Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación para determinar causas del fallecimiento.

Vuelca su camioneta sobre carretera a Rioverde
Vuelca su camioneta sobre carretera a Rioverde

Vuelca su camioneta sobre carretera a Rioverde

SLP

Redacción

No se reportan lesionados tras el accidente

Fotos | Rescatan a joven en antena de más de 100 metros
Fotos | Rescatan a joven en antena de más de 100 metros

Fotos | Rescatan a joven en antena de más de 100 metros

SLP

Huasteca Hoy

Por la mañana, trabajadores de una empresa observaron que Jesús subía por la estructura

Hallan sin vida a un hombre al exterior del Ferrocarrilero
Hallan sin vida a un hombre al exterior del Ferrocarrilero

Hallan sin vida a un hombre al exterior del Ferrocarrilero

SLP

Redacción