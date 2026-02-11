logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Asesinan a indigente en Valle de Dalias

Fue atacado por otro sujeto que le causó heridas cortantes en el cuello

Por Redacción

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Un hombre en aparente situación de calle fue asesinado por heridas de arma blanca en el cuello y rostro, fue atacado en la colonia Valle de Dalias donde el presunto responsable se dio a la fuga dejándolo sin vida sobre la banqueta y frente al portón de una vivienda.

Fue cerca de las cinco de la tarde de este martes, cuando a las autoridades se reportó que había un hombre tirado en la banqueta de la calle Tulias de la colonia referida, por lo que elementos de Guardia Civil Estatal arribaron como primeros respondientes.

Se pidió ayuda pero los paramédicos establecieron que el infortunado, un hombre en aparente situación de calle, ya había fallecido y presentaba lesiones cortantes en el cuello y en el mentón, además quedó tirado enmedio de un charco de sangre que le emanaba de las heridas.

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área como primeros respondientes y más tarde llegaron elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para inspeccionar el área e iniciar las investigaciones.

Según investigaciones preliminares, el infortunado habría sido atacado con arma blanca por otro sujeto que vestía de negro y de complexión delgada, el cual se dio a la fuga del sitio sin que nadie pudiera impedirlo.

El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio México Legista, en donde se esperaba que los familiares acudieran a reclamarlo para que se le brindara la sepultura correspondiente mientras que la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones para esclarecer el supuesto homicidio.

