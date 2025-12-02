Bad Bunny anuncia nueva zona 'Los Vecinos' para conciertos en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Buenas noticias para los fans de Bad Bunny que se habían quedado sin boletos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, pues, se acaba de anunciar que todavía hay entradas para las cinco fechas y en una zona especial junto a La Casita.

Para aquellos que no sepan qué es esto, el conejo malo tiene como parte de su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" una estructura que es justamente eso, una casa en la que él y sus invitados pasan la mayor parte del evento.

La casita ha sido motivo de descontento en varias ciudades para aquellos que compraron las entradas más caras de los conciertos, pues, de tener la ilusión de ver de cerca a Benito Antonio Martínez Ocasio, ahora tendrán que disfrutarlo a la distancia, lo que para muchos ha mostrado el clasismo que existe entre los fanáticos del puertorriqueño.

Pero volvamos con las buenas nuevas, la tarde de este martes se anunció que se abrió una nueva zona en el Estadio GNP Seguros, "Los vecinos" que tendrán un espacio justamente enfrente de La Casita con una vista privilegiada, aunque no contará con más beneficios, pues, en la publicación se explica que:

Los asientos forman parte del montaje del escenario.

No estarán numerados, es una zona general.

Venta disponible en Ticketmaster.

No incluye beneficios adicionales.

¿En dónde estará La Casita de Bad Bunny en CDMX?

La Casita de Bad Bunny en los conciertos del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" en CDMX se ubicará a la mitad de la zona General B del Estadio GNP Seguros, dejando como resultado que todos los que tienen boletos para dicho espacio podrán ver al conejo de cerca.

Sin embargo, los que lo tendrán a solo unos centímetros son los que compren entradas en "Los vecinos", que será un espacio dividido por vallas al resto; sin embargo, ellos tendrán que llegar temprano para asegurar su puesto al frente.

¿Cuándo y dónde se pueden comprar los boletos de "Los Vecinos"?

La venta general de la nueva zona, "Los vecinos" para los cinco conciertos de Bad Bunny en CDMX será este mismo miércoles 3 de diciembre del 2025 y se podrán comprar a través de Ticketmaster a partir de las 14:00.

Sin embargo, como en todas las preventas se recomienda llegar al menos 30 minutos antes para formarse en la fila virtual y posteriormente esperar a que no te toque un número muy lejano, recuerda que cada usuario puede comprar un máximo de 6 boletos.

¿Todavía hay boletos para Bad Bunny en CDMX?

Sí, todavía hay boletos para las cinco fechas de Bad Bunny en CDMX, además de los que serán "Los vecinos" de La Casita, algunas entradas se pueden conseguir en sitios oficiales de reventa como Stubhub.

En estos sitios web los precios van de los 5 mil hasta los 128 mil pesos por ticket, esto dependiendo de la zona y el día en el que quieras ver a Benito durante su paso por México con sus grandes éxitos.