Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bad Bunny estrenará su filme del concierto "Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film" en Spotify el miércoles.

Filme del concierto y su contexto

La película, filmada en Tokio el 7 de marzo, registra la presentación de Bad Bunny por una sola noche frente a más de 2.300 de sus mayores fans en Spotify. Se trató de su primer concierto en Asia, donde celebró las canciones de su repertorio que ingresaron al Billions Club de Spotify, es decir, el club de las canciones con 1.000 millones de reproducciones o más en la plataforma.

Serie Billions Club Live de Spotify

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La película del astro puertorriqueño es la cuarta entrega de la serie Billions Club Live de Spotify, que previamente ha contado con Ed Sheeran en Dublín, The Weeknd en Los Ángeles, y Miley Cyrus en París.