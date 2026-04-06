logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Fotogalería

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio

El filme forma parte de la serie Billions Club Live de Spotify con artistas internacionales.

Por AP

Abril 06, 2026 05:55 p.m.
A
Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bad Bunny estrenará su filme del concierto "Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film" en Spotify el miércoles.

Filme del concierto y su contexto

La película, filmada en Tokio el 7 de marzo, registra la presentación de Bad Bunny por una sola noche frente a más de 2.300 de sus mayores fans en Spotify. Se trató de su primer concierto en Asia, donde celebró las canciones de su repertorio que ingresaron al Billions Club de Spotify, es decir, el club de las canciones con 1.000 millones de reproducciones o más en la plataforma.

Serie Billions Club Live de Spotify

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La película del astro puertorriqueño es la cuarta entrega de la serie Billions Club Live de Spotify, que previamente ha contado con Ed Sheeran en Dublín, The Weeknd en Los Ángeles, y Miley Cyrus en París.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio
Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio

Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio

SLP

AP

El filme forma parte de la serie Billions Club Live de Spotify con artistas internacionales.

La Oficina confirma segunda temporada con celebración del elenco
La Oficina confirma segunda temporada con celebración del elenco

La Oficina confirma segunda temporada con celebración del elenco

SLP

El Universal

El equipo creativo de Amazon Prime Video busca profundizar en personajes y conflictos.

Rebuilding: película que aborda pérdida y reconstrucción emocional
Rebuilding: película que aborda pérdida y reconstrucción emocional

Rebuilding: película que aborda pérdida y reconstrucción emocional

SLP

El Universal

La película explora temas de resiliencia y reconstrucción emocional en un contexto cotidiano.

Luis de Alba, monetizando con TikTok
Luis de Alba, monetizando con TikTok

Luis de Alba, monetizando con TikTok

SLP

El Universal

Omar Suárez creó un papel especial para Luis de Alba en la obra Perfume de Gardenia.