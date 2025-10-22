Bad Bunny lidera con 27 nominaciones en los Billboard Latin

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Billboard Latin Musica Awards reconocen los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina, según datos de las listas semanales de Billboard. La ceremonia de premios de 2025 se celebrará este jueves a partir de las 20:00 horas en el James L. Knight Center de Miami, Estados Unidos, 18:00 horas en la Ciudad de México.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y desde su app, así como en la plataforma de streaming Peacock, presenta este año 49 categorías que abarcan géneros principales como pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano. Además, Billboard reconocerá a artistas selectos con prestigiosos premios honoríficos.

Dichos reconocimientos especiales se entregan a Bad?Bunny, que recibirá el reconocimiento como "Artista Latino del Siglo 21"; Laura?Pausini que será reconocida con el "Premio Billboard Ícono"; Peso?Pluma obtendrá el Premio "Vanguardia" y Elvis?Crespo será galardonado con el Premio "Salón de la Fama".

El show estará concedido por la cantautora colombiana ganadora del Grammy, Goyo, junto con el conductor mexicano Javier Poza, mientras que los números musicales correrán por parte de Danny Ocean, Ozuna, Xavi, Grupo?Frontera, Netón Vega, Carlos Vives, La?Arrolladora Banda El Limón, Beéle o Emilia, por mencionar algunos.

¿Quiénes son los nominados de los Billboard Latin Music Awards 2025?

Para la edición 2025, Bad Bunny encabeza la lista de nominados con 27 menciones, incluidas artista del año, compositor del año y Top Latin Album del Año por "Debí Tirar Más Fotos", estableciendo un récord histórico para los premios.

Al músico puertorriqueño le siguen el regional mexicano Fuerza Regida, con 15 menciones, en apartados como artista del año, Global 200 artista latino del año y álbum regional mexicano del año por "111XPANTÍA".

En tercer lugar de los más nominados está Rauw Alejandro con 14, en categorías como artista del año, gira del año y "Top Latin Album" del año por "Cosa Nuestra"; le sigue Karol G con 10 menciones, en categorías como canción del año para "Si antes te hubiera conocido", Global 200 artista latino del año; "Hot Latin Songs" artista del año, femenina; y álbum "Latin Rhythm" del año por "Tropicoqueta".

Tito Double P, el artista emergente de la música regional mexicana, reunió 10 nominaciones que incluyen artista del año, Global 200 artista latino del año y "Top Latin Album" del año por "Incómodo", mientras que su primo Peso Pluma obtuvo nueve nominaciones que incluyen álbum regional mexicano del año, artista del año; "Hot Latin Songs" artista del año, masculino; y diversas categorías de álbumes por "Éxodo".

Las nominaciones se basan en interacciones de los fans con la música, incluyendo el streaming, las ventas de álbumes y canciones digitales, la difusión radial y giras, rastreadas por Billboard.