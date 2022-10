Bad Bunny, mi mayor competencia musical: Kanye West

A-AA+

En los últimos días el rapero estadounidense Kanye West se ha mantenido en boca de todos y no precisamente por su música, sino por los polémicos mensajes de odio que ha compartido, mismos que le han valido las restricciones de sus redes sociales, entre otras sanciones.

Ahora, el exesposo de Kim Kardashian ha vuelto a dar de qué hablar, esto luego de que en una reciente participación en el podcast Drink Champs de N.O.R.E., hiciera mención de Bad Bunny, uno de los artistas más exitosos e influyentes de los últimos tiempos.

Durante la conversación, West reveló que ha estudiado varios de los videos del intérprete de "Tití me preguntó" y que, incluso ha seguido muy de cerca su carrera, pues lo considera como su mayor competencia musical: "Si vas a sacar un álbum, tienes que ir detrás del artista número uno. Bad Bunny, ese es quien está en nuestra pared. Ese es quien es está en nuestra pared cuando hacemos música. Estamos cargando material de conciertos", dijo.

Incluso, reconoció que se ha inspirado un poco en Benito para crear su nueva música, eso sí dejó claro que no tiene ninguna enemistad con él, sólo una competencia: "No hay problemas, no hay beef, solo estamos compitiendo".

Por su parte, el puertorriqueño vive uno de los mejores momentos en su carrera, no sólo ha agotado todas las entradas de su "World's Hottest Tour", ha logrado recaudar más de 232 millones de dólares y podría convertirse en el próximo artista del año, ya que lidera las nominaciones de los próximos American Music Awards.