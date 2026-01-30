logo pulso
Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Bad Bunny nombrado la estrella pop del 2025 por Billboard

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se destaca en el Super Bowl y los Grammy. Descubre sus logros.

Por El Universal

Enero 30, 2026 06:51 p.m.
A
Bad Bunny nombrado la estrella pop del 2025 por Billboard

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Bad Bunny fue nombrado la estrella pop del 2025 por Billboard, consolidando un año lleno de hitos. Ahora inicia el año con una actuación tanto en el medio tiempo del Super Bowl como en los Grammy.

El cantante superó en la lista a figuras como Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar, y Billboard destacó su trayectoria: desde el fenómeno "Un Verano Sin Ti", que encabezó el Billboard 200, hasta sus temas más recientes como "Pitorro de Coco", que marcan una nueva etapa en su carrera.

Su último álbum, "Debí Tirar Más Fotos", resaltó la identidad y cultura puertorriqueña, debutó en el número 2 y luego alcanzó nuevamente el primer lugar del Billboard 200, además de incluirse en las listas de los 50 mejores álbumes de 2025 y de los 25 mejores discos de música latina.

La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí", con 30 shows en el Coliseo de Puerto Rico, y su participación en "Happy Gilmore 2" también reforzaron su influencia cultural. Sus espectáculos destacaron por la puesta en escena, el vestuario y los guiños a la isla.

Además, Bad Bunny será el primer solista en español en actuar en el Super Bowl, evento que se celebrará el 8 de febrero, y cuya decisión generó críticas del expresidente Donald Trump, sin afectar los planes del artista.

Su gira mundial "Debí Tirar Más Fotos", que incluyó América Latina, Australia y Europa, registró sold outs y contó con presentaciones de artistas invitados como Karol G y Becky G, logrando su lugar como uno de los artistas más influyentes del momento.

