Pandilla atemorizaba a una familia en Zaragoza
Les causaron lesiones con arma blanca y con disparos de arma de fuego
La Fiscalía General del Estado detuvo a seis personas señaladas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos suscitados en Zaragoza.
Se trata de tres mujeres y tres hombres, quienes habrían ingresado por la fuerza a un domicilio de la colonia Pedregal y causaron lesiones con arma blanca y con disparos de arma de fuego a integrantes de una familia.
El suceso que se presentó el 19 de octubre de 2025 quedó registrado en una carpeta de investigación, con la cual agentes del Ministerio Público dirigieron las acciones legales en contra de María de Jesús "N", Fernando "N", Rubí "N", Lizbeth "N", Saúl "N" y Adrián "N".
Con la cual se obtuvo la detención de los probables responsables por parte de la Policía de Investigación siendo cinco de ellos a través de una orden de cateo y uno en calles de la colonia donde ocurrieron los hechos.
Los asegurados fueron trasladados al centro penitenciario de la delegación La Pila, en donde estarán recluidos mientras transcurre su proceso penal; en tanto, la Fiscalía Potosina mantendrá las indagatorias respectivas, ante la posible participación de más personas en estos hechos.
