Emboscan a policías estatales en San Ciro; tres heridos

Tres elementos de la Guardia Civil Estatal resultaron heridos al ser emboscados por una supuesta célula delictiva en el municipio de San Ciro de Acosta, en los operativos hay cuatro presuntos detenidos, entre ellos dos agentes de la policía de ese municipio, incluyendo al director de la corporación.

El hecho ocurrió en la carretera Rioverde-San Ciro, a la altura de la comunidad Las Magdalenas, perteneciente al segundo municipio, en donde los agentes estatales fueron agredidos a balazos por delincuentes que andaban en dos camionetas, por lo que se repelió la agresión y así se inició el fuego cruzado.

Tres agentes estatales, entre los que está el jefe de la Zona Media, resultaron lesionados y se les llevó a recibir atención médica a un hospital.

La balacera tuvo lugar la madrugada de este jueves durante un operativo de seguridad que se brindaba en las comunidades de San Ciro de Acosta y fue en la carretera 69, en la comunidad Las Magdalenas, en donde se registró el enfrentamiento a balazos que incluyó persecución de policías contra los presuntos delincuentes.

En ese operativo se logró la detención de dos sujetos, a quienes se identificó como elementos de la Policía Municipal de San Ciro, Olegario N. y Simri Eli N., este último director de la corporación, los cuales andaban francos.

Tres oficiales estatales se encuentran con lesiones menores y son atendidos en hospitales cercanos sin que esté en riesgo su vida hasta el momento, según informó la Guardia Civil Estatal.

Inicialmente, los agentes de la Guardia Civil Estatal realizaban acciones de prevención y vigilancia en la feria de San Ciro de Acosta, procediendo a dar seguridad perimetral y a su regreso en la localidad de Las Magdalenas, los sujetos armados a bordo de una camioneta color negra abrieron fuego y se inició un intercambio de disparos.

Además de las detenciones referidas, se les aseguraron a los delincuentes las dos camionetas en que andaban, una Jeep Grand Cherokee de color negro y otra vagoneta color gris, que presentaban impactos de bala producto del enfrentamiento. En el interior se encontraron cargadores y decenas de balas de grueso calibre.

DOS DETENCIONES MÁS

En operativos posteriores al primer enfrentamiento, un hombre y una mujer presuntamente vinculados a la balacera también fueron capturados y con ello da un total de cuatro aprehendidos.

Se trató de un operativo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, con base al seguimiento que se estableció al hecho de violencia en donde inicialmente fueron detenidos los dos policías de San Ciro tras un fuego cruzado con agentes de la Guardia Civil Estatal en la comunidad de Magdalenas.

A través de la FGE, se emprendieron las indagatorias pertinentes, en tanto que por parte de la GCE se pusieron a disposición todos los elementos de prueba como lo son imágenes de cámaras de videovigilancia.

Esta balacera se suscita en el marco de la Feria Regional de San Ciro de Acosta, que se desarrolla en el municipio del 22 al 31 de enero con diversos eventos como cabalgatas y la presentación diaria de grupos musicales.