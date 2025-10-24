Bad Bunny recibe múltiples Premios Billboard 2025 en una noche llena de sorpresas

MIAMI (AP) — Se había mantenido como un misterio, pero Bad Bunny estuvo ahí en persona el jueves en la noche para recibir todos los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que le fueron concedidos, incluyendo el especial Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21.

La estrella puertorriqueña Rita Moreno fue la encargada de entregarle el galardón, y puso de relieve que el reggaetonero está "bueno" y "enterito". Luego, en un tono más serio, le dijo que se identificaba con él.

"Hoy veo a un artista que lleva al mundo entero", declaró Moreno sobre Bad Bunny. "Esa misma fuerza, esa misma pasión, que a mí me sirvió para nunca darme por vencida".

Al subir al escenario al ritmo de su canción "BAILE INoLVIDABLE", Bad Bunny, de 31 años, bailó un poco de salsa con Moreno, de 93.

"Muchas gracias, usted está igual, enterita también", le dijo a la actriz galardonada con el Oscar y el Tony. "Para mí es un honor recibir este premio de sus manos".

"Cada vez que escucho a otros artistas expresarse de esa manera de mí, me da la seguridad de ser yo y hacer las cosas que hago con el corazón", agregó.

Bad Bunny había roto un récord al conseguir ser finalista para 27 categorías de los Billboard 2025, y se convirtió en el máximo ganador de la noche con 11 premios, incluido artista del año; Global 200 artista latino del año, y "Hot Latin Songs" artista del año masculino.

"Yo agradezco estos premios, pero al mismo tiempo reconozco que, igual que me lo merezco yo, lo pudiera ganar Rauw, Fuerza Regida, Peso, Karol. Yo creo que todos estamos haciendo algo increíble en la música; cada vez nuestra música llega más lugares", expresó al recibir el premio de artista del año de manos de Olga Tañón. "Yo creo que es un trabajo que todos estamos haciendo, y que estamos continuando lo que otros artistas llevan haciendo por años".

Su exito "DtMF" obtuvo tres galardones, incluido canción del año en streaming. Su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" fue reconocido como el "Top Latin Album" del año.

Laura Pausini y Karol G brillan

Karol G fue la gran ganadora femenina de los premios transmitidos en vivo por Telemundo desde el James L. Knight Center al recibir seis galardones, entre ellos "Hot Latin Songs" artista del año femenina. Su tema "Si antes te hubiera conocido" arrasó con cuatro premios, incluido Global 200 canción latina del año; canción del año, Latin Air Play; canción del año ventas y canción tropical del año.

"Pasamos increíble cuando hicimos esta canción en el estudio; ese día había magia, energía. Dios estaba en ese lugar", expresó Karol G al recibir el premio Global 200 canción latina del año.

Fuerza Regida obtuvo cinco premios, entre ellos artista regional mexicano del año, dúo o grupo. Su éxito "Tu boda" junto a Óscar Maydon fue reconocido como canción regional mexicana del año, y "Hot Latin Song" colaboración vocal del año. Netón Vega fue galardonado como el artista del año debut.

Laura Pausini recibió el Premio Billboard Icono por su impresionante trayectoria internacional, e interpretó una conmovedora versión de "Mi historia entre tus dedos", lanzada originalmente en 1995 por Gianluca Grignani.

"Es increíble para mí ser parte de la historia de la música latina", declaró Pausini. "Voy a hacer algo que nunca he hecho, voy a agradecerle a esta Laura, la trabajadora, la que está ruda, que no se ha rendido cuando le han dicho que no —que han sido muchas veces, por cierto—, que ha seguido mi camino con honestidad".

Daddy Yankee regresa

En su muy esperada vuelta a los escenarios, Daddy Yankee estrenó a nivel mundial "Sonríele". Al terminar su presentación dijo que tenía una nueva misión.

"Decirle al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida", anunció.

Peso Pluma fue el sorprendido al ver que su novia Kenia Os le entregaría el Premio Billboard Vanguardia por su innovación y contribución al crecimiento de la música mexicana a nivel global. En cuanto subió al escenario, la pareja se dio un apasionado beso.

"Esto es una encrucijada; yo no sabía que ella me lo iba a dar", expresó. "Estoy contentísimo de que tú me lo hayas dado amor... esta bella mujer que me ha hecho un mejor ser humano, un mejor novio, un mejor jefe; un mejor todo".

Más adelante, Peso Pluma interpretó en vivo "Apaga la Luz".

Elvis Crespo dedicó su Premio Billboard Salón de la Fama a su "primera manejadora".

"Fue mi madre, a Irene, que me daba 5 dólares para coger mis clases de canto todos los viernes en Río Piedras", manifestó. "Irene, esto es para ti".

El astro puertorriqueño también agradeció a su padre y a sus hijos, y terminó con un emotivo mensaje sobre la música: "Escuché en algún lugar que en la industria musical no se hacen amigos. Eso es mentira, aquí se hacen amigos para toda la vida".

Shakira se llevó tres galardones: gira del año; artista "Latin Pop" del año solista, y canción "Latin Pop" del año por "Soltera".

Óscar Maydon, Netón Vega, Aventura, Baby Rasta & Gringo, Benny Blanco, Elvis Crespo, Kapo, Maná, Romeo Santos, Rubby Pérez y Tito Double P fueron otros galardonados de la noche.

Olga Tañón arrancó la ceremonia con una interpretación enérgica de "El Jolgorio". También hubo presentaciones memorables de Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, NXNNI y Ozuna.

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi interpretaron "Somos más", himno oficial de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.