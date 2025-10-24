Tercer agresor también es un universitario

Voceros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informaron que, de momento, no se pueden proporcionar mayores datos sobre el presunto estudiante de una facultad diferente a la de Derecho que participó en la agresión sexual a una estudiante el viernes de la semana pasada.

Esto, porque las investigaciones que actualmente realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) imponen limitantes para no afectar el debido proceso.

Se espera que, en cuanto la Fiscalía determine la conclusión de las investigaciones, pueda haber más datos susceptibles de ser compartidos con la sociedad que, en general, ha prestado gran atención al caso a través de los medios periodísticos.

Lo que hasta ahora es ya del conocimiento público, es que hubo tres implicados en la agresión sexual a una estudiante de la Facultad de Derecho: dos alumnos de la misma escuela y un tercero que de entrada se manejó como “persona ajena a la Facultad”, pero que, al parecer, es alumno de otra unidad académica de la UASLP.

De los dos estudiantes de Derecho, ambos expulsados de la institución, Santiago “N” ya fue detenido y se esperaba la pronta captura del segundo, pero del tercer implicado poco se sabe, salvo que la Fiscalía ya conoce su paradero.

La pregunta que se hizo a voceros universitarios, fue si ese tercer presunto agresor ya estaba identificado como alumno de otra facultad y si también se le expulsaría de la casa autónoma de estudios superiores.