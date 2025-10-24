Fallece mujer en aparatoso percance carretero

RIOVERDE.- Una mujer perdió la vida durante un fuerte accidente en carretera, la camioneta en que viajaba impactó contra otra unidad de carga en la rúa a San Ciro de Acosta y quedó prensada entre los fierros retorcidos de donde el cuerpo fue rescatado por los bomberos.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en el kilómetro 5 de la carretera hacia San Ciro de Acosta, cerca de una curva, por donde la ahora occisa viajaba a bordo de la camioneta.

El impacto se dio contra otra unidad de tres tonelada que transportaba cajas de tomate, la cual terminó volcada sobre la zona de rodamiento obstruyendo por completo la circulación y la carga se regó por el asfalto.

La ahora occisa quedó prensada dentro de su camioneta en donde minutos más tarde fue atendida por los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Rioverde que arribaron a bordo de la unidad M5, pero determinaron que por desgracia ya había perdido la vida.

El conductor fue atendido ya que se encontraba lesionado y se evaluaba su traslado a un hospital para que recibiera la atención médica requerida.

Al sitio arribaron familiares de la ahora occisa, ya que al parecer era originaria de una comunidad cercana, por lo que las diligencias se tornaron dramáticas para las autoridades. Los bomberos rescataron el cuerpo y se le trasladó al Semele de Rioverde en donde sería entregado a los deudos para la sepultura respectiva.

A causa del accidente el tramo carretero fue cerrado a la circulación y los automovilistas tuvieron que utilizar un camino de terracería contiguo para seguir hacia su destino.