Bad Bunny se alza con el Latin Grammy al álbum del año en 2025

LAS VEGAS (AP) — Bad Bunny ganó el jueves el premio al álbum del año por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" en los Latin Grammy 2025. El astro llegó como el más nominado y se fue con el premio mayor de la noche por su álbum homenaje a su natal Puerto Rico.

"Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar, ni de ser ustedes, no importa de dónde vengan, nunca olviden de dónde vienen, pero sin olvidar para dónde van", dijo. "Hay muchas maneras de hacer patria y de defender nuestra tierra, nosotros escogemos la música".

Como era de esperarse, Bad Bunny arrasó en las categorías de música urbana, llevándose todos los premios posibles para este campo: mejor canción urbana, mejor fusión/interpretación urbana por "Dtmf", mejor interpretación de reggaetón por "Voy A Llevarte Pa Pr" y mejor álbum de música urbana por "DeBí TiRAR MáS FOToS".

Empató con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso por el mayor número de galardones, con cinco gramófonos.

Pero no tuvo el camino tan fácil, Karol G sorprendió al ganar el premio de canción del año por su éxito bailable "Si antes te hubiera conocido", con una base de merengue, y Alejandro Sanz se llevó el premio de grabación del año por "Palmeras en el jardín". Sanz en su discurso incluso se disculpó con Bad Bunny por haberle "robado" ese premio. El astro español, uno de los artistas más condecorados de los Latin Grammy, aumentó su lista de premios a 24 tras ganar igualmente en la categoría de mejor álbum pop contemporáneo por "¿Y ahora qué?".

Los reflectores no se alejarán de Bad Bunny, ahora se encamina para presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2026.

Dos grandes amigos

CA7RIEL & Paco Amoroso llegaron al escenario de los Latin Grammy tras haber ganado sus cinco premios en la Premiere del Latin Grammy, por lo que al cantar un popurrí de sus éxitos se sintió más como una vuelta de la victoria.

El dúo argentino se impuso en las categorías de mejor álbum de música alternativa por "Papota", mejor canción alternativa por "#Tetas" y mejor canción pop por "El Día del Amigo", un tema que se dedican mutuamente, que fue galardonado como mejor canción pop.

También se llevaron el premio de mejor video musical versión corta por "#Tetas" y mejor video musical versión larga por "Papota (Short Film)", este último su cortometraje de parodia sobre la industria musical y su ambición por conseguir un premio "Latin Chaddy".

La academia premia una canción para bailar

Karol G se llevó el premio de canción del año en una categoría muy reñida con Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso entre los nominados. Su éxito bailable "Si antes te hubiera conocido", con una base de merengue fue el vencedor.

"De cierta forma empecé a sentir que lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien", señaló Karol G al recibir su premio. "Y lo único que quedó de todo eso para mí fue volver a la raíz y volver a la intención y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago, porque lo amo, porque me gusta y porque nací para esto".

"Olvídense del mundo, olvídense del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro lo único que queda es el amor y la pasión", agregó.

No fue el único premio para Karol G, quien hizo un dueto muy celebrado con Marco Antonio Solís con quien interpretó "Coleccionando heridas". La estrella colombiana también obtuvo el gramófono de la categoría de mejor canción tropical por "Si antes te hubiera conocido".

50 años unidos por la música

Gloria Estefan ganó el premio a mejor álbum tropical tradicional por "Raíces" un disco completamente en español con el que celebra cinco décadas de carrera. La mayoría de los temas fueron compuestos por su esposo, el productor Emilio Estefan.

"Este disco no existiera si no fuera por ti, gracias por las canciones bellas que me escribiste, la producción impecable que te caracteriza, los 50 años de hacer música juntos que aún se sienten como el primer día", expresó emocionada Estefan a su esposo quien subió con ella al escenario para recoger el premio. "Te amo".

Momentos después, Estefan interpretó en solitario "La vecina (no sé na')" y "Chirriqui chirri" con Nathy Peluso y más de una decena de bailarines haciendo sus mejores pasos de salsa.

Otras ganadoras destacadas de la noche fueron la artista trans brasileña trans Liniker con tres premios, incluyendo mejor canción en lengua portuguesa y Natalia Lafourcade con los gramófonos de mejor álbum cantautor y canción cantautor po "Cancionera", así como mejor ingeniería de grabación.

Persona del Año

Raphael emocionó al público con "Qué sabe nadie" y puso a bailar a todos con "Mi gran noche" y recibió su reconocimiento de Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación de manos de Gloria Estefan y Solís, quienes se declararon admiradores del astro español.

"En este nuevo viaje estoy feliz de encontrarme con tantos amigos", señaló Raphael. "Estoy encantado de estar aquí, prometo solemnemente que volveré muchísimas veces".

Una nueva artista invita a tener confianza

Paloma Morphy se sorprendió al ser declarada mejor nuevo artista. Morphy es originaria de la Ciudad de México y su álbum debut "Au" incluye el tema "lo que un día fue" sobre una relación que terminó pero amenaza con revivir. En un principio Morphy estudió derecho ejerció como abogada antes de decidirse a cumplir su sueño en la música.

"Le quiero agradecer a toda la gente que creyó en mí, que lo hizo a tal nivel que me hizo que yo me la creyera", dijo. "Si tienen una canción que les da pena subir súbanla ... y si estás triste y no ves como un camino, ni encuentras las ganas para darle para adelante, hazlo porque tal vez acabas en los Grammys".

Regional mexicana

Carín León volvió a adueñarse de la categoría de mejor álbum de música mexicana contemporánea que en sus dos años de historia lo ha premiado. El año pasado por "Boca Chueca, Vol. 1" y este año por "Palabra De To's (Seca)".

El artista originario de Sonora, México, agradeció a los músicos que lo precedieron como José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Javier Solís, pero también a Freddie Mercury, Michael Jackson y Elvis Presley.

"A todos los artistas que hicieron posible y que nunca se imaginaron en lo que iba a terminar la música mexicana y en lo que íbamos a terminar nosotros", dijo.

León hizo un dueto con Kacey Musgraves para su tema "Lost in translation".

Christian Nodal sumó su séptimo Latin Grammy al ganar el premio a mejor álbum de música ranchera/mariachi por "¿Quién + Como Yo?".

"Muchísimas gracias de todo corazón, mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros", expresó Nodal. "Significa mucho para mí, es un orgullo".

También hubo espacio para los artistas más experimetnados. Los Tigres del Norte fueron galardonados por el mejor álbum de música norteña "La Lotería" y la mejor canción regional mexicana por el tema que da título a su álbum.

Una noche llena de música

Manuel Abud, director general de la Academia Latina de la Grabación, dijo a The Associated Press que esta sería una de las noches con más números musicales de los Latin Grammy y se cumplió.

DannyLux presentó "Sirena" e Iván Cornejo "Atención". Otros artistas que llenaron de música el escenario de los Latin Grammy fueron Pepe Aguilar con "El fuereño", Elena Rose "Me Lo Merezco" y Rauw Alejandro con "Carita linda".

La ceremonia arrancó con una nota alta con la presentación de Carlos Santana, Edgar Barrera y Maluma para la clásica "Oye cómo va". Tras esto comenzaron a sonar los acortes de "Corazón espinado" de Santana y Maná, que cantó Christian Nodal. El número terminó con Payo Solís de Grupo Frontera interpretando "Me retiro", su colaboración con Santana.

La 26ª edición de Los Latin Grammy, celebrada en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, fue presentada por Roselyn Sánchez y Maluma.