Pagará gobierno deuda de 12 mil 630 mdp a Pensiones

Desde el 26 de septiembre del 2021 hasta que concluya el 2025, el Poder Ejecutivo habrá entregado 12 mil 630 millones de pesos a la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), de los cuales algunos corresponden a retenciones o aportaciones de la administración pasada, por ello, dicho financiamiento es extraordinario, porque “no correspondía en forma directa inmediata a nosotros”.

Así lo informaron en conferencia de prensa, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado y Luis Arturo Coronado Puente, titular de la DPE, quienes reconocieron la necesidad de generar una iniciativa para reformar el sistema estatal de retiro.

Pese a la urgencia no establecieron para cuándo la presentarán ante el Congreso del Estado, sin embargo, se comprometieron a socializar los alcances de las misma con los cuatros sectores cotizantes: burócratas, telesecundaria, docentes y empleados de la DPE.

Torres Sánchez exteriorizó que las afectaciones provienen de las omisiones de los gobiernos anteriores, consistentes no realizar retenciones, aportaciones, realizar inversiones confusas y ficticias en el extranjero y un “saqueo directo” de exfuncionarios.

Además de reclamar que 146 mil 680.28 pesos mensuales es la pensión más onerosa que pagan, describió que, desde el 26 de septiembre del 2021 a octubre de 2025 el estado inyectó 11 mil 430 millones de pesos a la DPE, de los cuales 3 mil 360 millones se depositaron en los últimos 17 meses y mil 200 millones, se entregarán en el último bimestre del año, sumado al pago de aguinaldo, resulta en un total de 12 mil 630 millones de pesos.

“Las inversiones ficticias, irregulares o arriesgadas, bueno, pues aún se buscan algunas rutas, porque no ha sido fácil. Se sacó dinero fuera del país, se colocó en esos fondos poco claros, algunos inclusive en quiebra; inexistentes”, expuso.

En tanto, Coronado Puente urgió a modificar el sistema estatal de pensiones, existente desde 1959, cuyo esquema carece de un tope de pensión y un mínimo de años de trabajo, factores indispensables para no colapsarlo.