Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

MATLAPA.- Acusan a director de Codesol de Matlapa de amenazar con “levantar” a un ciudadano que reclamaba obra.

Habitantes de Tlaxco acudieron a las afueras de la Presidencia Municipal para reclamar una obra no terminada en el lugar y uno de los manifestantes señaló que el director de Desarrollo Social, Omar Martínez Hernández, lo amenazó con mandar “levantarlo” (es decir, orquestar una privación ilegal de la libertad) por la misma exigencia, todo ello frente a la alcaldesa Marychuy Rivera Rosales, quien escuchaba a los que fueron a expresar su inconformidad.

Incluso, la turba, ya enardecida por la evidenciación del funcionario, intentó llevar por la fuerza al secretario del Ayuntamiento, Cristóbal González para llevarlo a Tlaxco a que constatara la obra interrumpida que los llevó a ese lugar.