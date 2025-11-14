logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

Reclaman obra que no terminaron de Codesol

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

MATLAPA.- Acusan a director de Codesol de Matlapa de amenazar con “levantar” a un ciudadano que reclamaba obra.

Habitantes de Tlaxco acudieron a las afueras de la Presidencia Municipal para reclamar una obra no terminada en el lugar y uno de los manifestantes señaló que el director de Desarrollo Social, Omar Martínez Hernández, lo amenazó con mandar “levantarlo” (es decir, orquestar una privación ilegal de la libertad) por la misma exigencia, todo ello frente a la alcaldesa Marychuy Rivera Rosales, quien escuchaba a los que fueron a expresar su inconformidad.

Incluso, la turba, ya enardecida por la evidenciación del funcionario, intentó llevar por la fuerza al secretario del Ayuntamiento, Cristóbal González para llevarlo a Tlaxco a que constatara la obra interrumpida que los llevó a ese lugar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Elegirán a reina de la Justo Sierra
Elegirán a reina de la Justo Sierra

Elegirán a reina de la Justo Sierra

SLP

Carmen Hernández

Jornalero, atacado por enjambre de abejas
Jornalero, atacado por enjambre de abejas

Jornalero, atacado por enjambre de abejas

SLP

Carmen Hernández

Le provocaron severas lesiones; fue trasladado al Centro de Salud

Amenaza funcionario con levantón a ciudadano
Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

SLP

Redacción

Reclaman obra que no terminaron de Codesol

Atiende PC dos incendios por día
Atiende PC dos incendios por día

Atiende PC dos incendios por día

SLP

Redacción