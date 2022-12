Bad Bunny supera en recaudación a Elton Jonh y Ed Sheeran

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Si bien la pandemia de Covid-19 no se ha ido por completo de la vida de todos los ciudadanos, el 2022 no significó sólo el regreso a los conciertos masivos, sino que terminó convirtiéndose en uno de los años récord en cuanto a recaudación.

De acuerdo con datos de Pollstar los recintos más importantes, y que fortalecieron el regreso masivo a los conciertos fueron los que poseían espacios abiertos, precisamente los grandes Estadios, "los espectáculos grabados en los 100 mejores estadios en 2022 recaudaron $2680 millones, un 81 % más que la recaudación de $1480 millones en los estadios de 2019", describe el medio Pollstar.

Grandes Tours fueron los que impulsaron también los regresos multitudinarios a los estadios, Dua Lipa, Harry Styles, Daddy Yankee, The Weekend y por supuesto Bad Bunny, quien fue el artista que tuvo mayor recaudación en el año.

Durante su primera gira, el boricua tuvo una remuneración de $113 millones de dólares convocando a 573 mil fanáticos durante 35 fechas que se realizaron de febrero a abril en Estados Unidos. Pero ahí no terminaría el éxito, pues Benito Martínez, pretendía rebasar a las otras grandes giras del momento y así lo hizo cuando comenzó su viaje por Latinoamérica, donde según datos de Pollstar, el artista consiguió la cifra de $269 millones de dólares dejando un total de $382 millones de dólares.

Con ello superó por 120 millones de dólares a Elton Jonh, quien con su gira "Farewell Yellow Brick Road" logró, en 2022, $274 millones; sin embargo la gira de larga duración se ha llevado a cabo desde hace 4 años, recaudando más de $600 millones de dólares, lo que probablemente lo haga romper todos los récords de una gira.

Detrás de ambos artistas se ecnuentra británico Ed Sheeran, que con su gira "Mathematics", la cual acumuló una $251 millones, que aunque no supero al puertorriqueño, si le gana en cuanto a demanda, ya que fue el único que supera la marca de los 3 millones de boletos vendidos en 63 espectáculos durante todo el año.

Si bien el "Conejo malo" se ha convertido en uno de los artistas más mediáticos del momento otros cantautores del momento como Ed Sheeran no han dejado de pisarle los talones, y Elton Jonh por su parte sigue permaneciendo en la industria después de décadas con conciertos multitudinarios.