Bad Bunny transmitirá en vivo cierre de su residencia en Puerto Rico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El reguetonero Bad Bunny pondrá punto final a su residencia "No Me Quiero Ir De Aquí" con un concierto especial titulado "Una más", cerrando oficialmente sus presentaciones en Puerto Rico. Los shows que arrancaron el 11 de julio han sido todo un éxito, reuniendo a grandes invitados agotando el boletaje.

Sin embargo, los fanáticos que no pudieron ir a ver alguna de las presentaciones del intérprete de "TURiSTA" tendrán una oportunidad más para ver el último show que se transmitirá en vivo de forma gratuita a todo el mundo. El "Conejo Malo" promete cerrar con broche de oro.

¿Dónde se transmitirá "No Me Quiero Ir De Aquí" de Bad Bunny?

Fiel a su estilo, la estrella de música urbana anunció el cierre de tour por Puerto Rico; se transmitirá en vivo a través de Amazon Music, Prime Video y el canal de Twitch de Amazon Music, donde los fans podrán unirse a esta fiesta.

¿A qué hora empieza el cierre de residencia?

El concierto de "No Me Quiero Ir De Aquí" se transmitirá a partir de las 6:30 de la tarde, tiempo de México, este 20 de septiembre. El lugar desde donde se llevará a cabo será el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

El show llamado "Una más" hará un homenaje a las víctimas del huracán María, conmemorando el octavo aniversario del desastre. Además, Bad Bunny estaría interpretando el tema "Una Velita", canción que habla de la falta de ayuda gubernamental ante la tragedia.

Bad Bunny tendrá varios conciertos en el Estadio GNP de Ciudad de México con varias presentaciones confirmadas como parte de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". Las fechas confirmadas son:

10 de diciembre

11 de diciembre

12 de diciembre

15 de diciembre

16 de diciembre

19 de diciembre

20 de diciembre

21 de diciembre