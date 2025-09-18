logo pulso
La Fiscalía investiga hallazgo de dos cuerpos

Mantendrá las acciones de campo en Villa de Arista, a fin de que se esclarezcan los hechos

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
La Fiscalía investiga hallazgo de dos cuerpos

Personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) investiga un hecho suscitado recientemente en la zona centro de la entidad.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron a un lugar de Villa de Arista e iniciaron las diligencias respectivas, tras ser informados sobre el deceso de dos personas.

Además, la PDI se apoyó con agentes periciales de la FGE para que se efectuara el traslado de ambos cuerpos a sus instalaciones, donde se trabajará en las necropsias, conforme lo indica la ley.

”Con estas labores, la Fiscalía potosina mantendrá las acciones de campo a fin de que se esclarezcan los hechos que hayan llevado al fallecimiento de estas personas y llevar ante la autoridad judicial a quien resulte responsable“, dice el boletín.

