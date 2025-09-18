ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS
TRADICIONES Y JÚBILO EN EL FESTEJO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO
Con un estupendo festejo patrio multicolor, las familias socias e invitados del Club Deportivo Potosino festejaron la libertad e Independencia de México.
La concurrencia, como una muestra del arraigo a sus tradiciones y costumbres portaron una serie de accesorios y complementos mexicanos.
El presidente del Consejo de Administración Doctor Juan Alberto Martínez Andrade, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa a la Comisión de Sociales, sus compañeros directivos, la reina Mónica Chevaile Sánchez y sus princesas presidieron el festejo.
En la ceremonia del Grito, con amor, respeto y fervor recordaron a los Héroes que lucharon por la libertad y soberanía de México.
El doctor Juan Alberto Martínez Andrade ondeó el Lábaro Patrio y sonó la campana, ante los gritos de ¡Viva México!, de la concurrencia.
Enseguida, inició el espectáculo de pólvora y fuegos pirotécnicos. En un agradable encuentro patriótico, disfrutaron de la serie de atractivos y detalles de buen gusto.
