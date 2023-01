Bad Bunny y AOM Music llegan a acuerdo provisional tras demanda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Bad Bunny y AOM Music llegaron a un acuerdo provisional luego de que en el 2021: la empresa demandara al puertorriqueño por aparentemente "robar" muestras de sonido de tres canciones de DJ Playero para incluirlas en el exitoso sencillo "Safaera".

"Billboard" reportó que el convenio llegó el pasado 17 de enero cuando ambas partes participaron en un proceso de mediación. Posteriormente el juez Federal de California suspendió el resto de las audiencias del caso.

En los documentos obtenidos por el medio, se señala que el pacto será un proceso largo debido a que se requerirá "revisión y aprobación de múltiples partes corporativas e individuos".

Tanto el intérprete de "Ojitos lindos" como la empresa tendrán que presentar un informe conjunto, solo sino se ha presentado una desestimación del caso antes del 17 de febrero, señala.



¿Qué canciones robó Bad Bunny presuntamente?

En aquel entonces,AOM Music acusó al famoso por sustraer las pistas "Chocha con bicho", "Besa tu cuerpo" y "Sigan bailando" del reguetonero DJ playero para la canción de Bunny: que formó parte de su disco "YHLQMDLG": "No se obtuvo licencia o autorización alguna", demandó la empresa.

Días más tarde, DJ Playero aclaró en Instagram que desconocía el problema legal, pero sentía respeto por los artistas involucrados.

"Me siento orgulloso que fui parte de abrir las puertas a estos artistas que hoy los conocen mundialmente", externó, debido a que es considerado como uno de los pioneros del género.

Precisamente el tema, en el que también participan Jowell & Randy y Ñengo Flow, fue retirado en el 2020 de Spotify debido a otra demanda que recibieron por un fragmento del tema que no había tenido los derechos correspondientes.

"Billboard" explicó que "Safaera" incluye un gancho de seis notas de "Get Ur Freak On" de la rapera Missy Elliott, quien se pronunció en sus redes sociales después de que obtuviera regalías de la canción.

"No hablo de negocios en línea porque es complicado, pero ahora que estamos aquí, tengo 25% (regalías) y otros 6 samples y otros 15 compositores en esta única canción ("Get Ur Freak On")", dijo.

Su reacción se produjo después de que Jowell dijera que sus regalías se habían reducido al 1% mientras que la cantante de género urbano tuvo la compensación adecuada.

En su debut, "Safaera" se convirtió en uno de los temas más sonados e incluso inspiró coreografías virales en TikTok, asimismo se posicionó en los primeros lugares de diferentes plataformas digitales, mientras que a la par haría perder a diversos músicos.