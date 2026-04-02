BAILAN AL RITMO DE LOS ÁNGELES AZULES

CIUDAD DE MÉXICO.- Anne Hathaway y Meryl Streep no solo dominan la pasarela, también saben moverse al ritmo de la cumbia. Durante su visita a México para promocionar "El diablo viste a la moda 2", las actrices protagonizaron un video viral al bailar un tema de Los Ángeles Azules.

El clip, compartido en la plataforma X y de apenas unos segundos de duración, muestra a las famosas en círculo junto a un grupo de mujeres. De fondo suena "Cómo te voy a olvidar", aparentemente reproducida desde un celular.

Mientras la música avanza, Hathaway opta por movimientos suaves y balancea la cabeza con una sonrisa, mientras que Streep mueve los hombros de lado a lado y observa a las demás con una actitud relajada.

En redes sociales, usuarios celebraron que ambas artistas se animaran a seguir el ritmo con su propio estilo.

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"Anne Hathaway es oficialmente mexicana", escribió un usuario.

"Annie, hermana, ya eres mexicana", comentaron otros.

También hubo quienes les sugirieron "mover más las

caderas".

México fue la primera parada de la gira mundial para promocionar la secuela de "El diablo viste a la moda". El pasado 31 de marzo, en un evento realizado en la Casa Azul de Frida Kahlo, se presentó un adelanto de 20 minutos de la película.

Durante su estancia, también convivieron con figuras mexicanas como Regina Blandón y Yalitza Aparicio, y visitaron el Museo Anahuacalli, al sur de la ciudad.

Ambas actrices se han mostrado agradecidas por el recibimiento y el cariño del público mexicano.

La secuela sigue a Miranda Priestly, editora en jefe de Runway, en su intento por adaptarse a un entorno donde el periodismo impreso enfrenta dificultades. En este contexto, se reencuentra con Emily Charlton, su antigua asistente, ahora convertida en una influyente ejecutiva de un grupo de lujo.

Ante los cambios en la industria, Miranda deberá buscar nuevas alianzas para mantener a flote la revista.

La película llega casi dos décadas después de su estreno en 2006 y tiene previsto su estreno en cines mexicanos el 30 de abril.