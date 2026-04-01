Lupillo Rivera anuncia compromiso con Taina Pimentel

Lupillo Rivera anuncia que se casará con Taina Pimentel

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El amor volvió a tocar la puerta de Lupillo Rivera... y esta vez, el cantante decidió dar el siguiente paso junto a la modelo dominicana Taina Pimentel. La pareja anunció a través de redes sociales que llegará al altar.

"No solo recibí un anillo, recibí una promesa... un propósito y la ilusión de una vida juntos", escribió Pimentel en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado por un carrusel de imágenes: en la primera, la pareja aparece besándose mientras ella, con una manicura discreta, deja el protagonismo al anillo de compromiso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Dios guíe cada paso de nuestro amor. Te amo @lupilloriveraofficial", agregó.

En otra de las fotografías, ambos posan frente a la cámara: él con un traje negro clásico y ella con un vestido entallado en tono morado, combinado con zapatillas blancas y el cabello lacio.

Compromiso y relación pública

La noticia llega a pocos meses de que hicieran pública su relación, a finales de 2025. El llamado "Toro del corrido" ya había expresado anteriormente su deseo de casarse con la modelo, quien es 21 años menor que él.

En redes sociales, la pareja suele compartir momentos de su vida juntos, desde instantes cotidianos hasta viajes, algunos de ellos al país natal de Pimentel.

De acuerdo con lo reportado por la periodista Gelena Solano en el programa "El Gordo y la Flaca", el compromiso ocurrió la noche del lunes 31 de marzo. Hasta ahora, no han dado a conocer la fecha ni el lugar de la boda, aunque según los reportes, próximamente vivirán juntos en Texas.

Trayectoria y vida de Taina Pimentel

Taina Pimentel es modelo, actriz y emprendedora. Ha desarrollado parte de su carrera en televisión y ha estado vinculada a proyectos de Telemundo.

En el mundo del modelaje participó en el certamen Nuestra Belleza Latina en sus ediciones de 2015 y 2021.

Junto a Lupillo Rivera participó en el reality "¿Apostarías por mí?", donde mostraron más de su dinámica como pareja.

Taína es madre de un hijo y cuenta con un canal de YouTube en el que comparte tutoriales de maquillaje, experiencias en premiaciones y contenido sobre su vida personal.