Balenciaga se une a la venta de ropa de segunda mano

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Después de que las firmas Gucci y Alexander McQueen se unieran a la revolución de la moda circular, Balenciaga, que también pertenece al conglomerado de lujo Kering, propiedad de François-Henri Pinault, no se podía quedar atrás. Fue con el anunció de Re-Sell Program (programa de reventa), que la empresa de origen español dio el primer paso para comenzar a fomentar la segunda vida de las prendas.

La compañía de moda considera que Re-Sell Program no solo la adentrará en el mundo de la moda circular, también ayudará a cumplir su objetivo de convertirse en una empresa totalmente sostenible.

De la mano de Reflaunt, empresa especializada en hacer equipo con lujosas compañías de moda, Balenciaga comenzó con su proyecto en Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur. El proceso para entrar al programa es muy sencillo. De acuerdo con "Harper's BAZAAR", "los productos seleccionados podrán ser depositados en la tiendas en la que ya esté disponible el programa" o también podrán ser recogidos con previa cita en un domicilio acordado.

¿Cómo participará 'Reflaunt'?

La compañía fundada en 1917 por el diseñador Cristóbal Balenciaga ofrece un 'incentivo' a quien se anime a darle una segunda vida a las prendas que ya no usa. Una vez que sea vendida, la casa de moda otorgará al cliente el valor de la pieza en efectivo, o aún mejor, un vale de Balenciaga con un 20% más al valor de la prenda, así los clientes podrán crear un círculo de compra y venta en la misma empresa.

Según el medio antes citado, una vez que el vendedor entregue su prenda, Reflaunt se encargará de documentar, autentificar y fotografiar de manera personal la ropa, de esta forma, el cliente solo deberá esperar a que su prenda sea vendida.

La sociedad liderada por Stéphanie Crespin, Philippe Benedetti y Felix Winckler cuenta con una amplia experiencia en ventas de prendas preloved, ya que se encarga de unir a las lujosas compañías de moda con más de 30 plataformas especializadas en venta de ropa usada. Según "Fashion NetWork", algunas de ellas son Tradesy, GOAT, Rebelle, The Vintage Bar, HEWI, Vestiaire Collective y Carousel. Actualmente, y gracias a sus diferentes colaboraciones con compañias, Reflaunt anunció que ha logrado consolidar una recaudación de fondos de 11 millones de dólares.

Moda circular en México

La moda circular de Balenciaga aún no está disponible en México, pero de llegar a un acuerdo sería en las diferentes tiendas del país que están ubicadas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Mientras tanto, puedes visitar la página en línea Troquer, empresa mexicana fundada por Ytzia Belausteguigoitia, Lucía Martínez- Ostos y la comunidad de adictos a la moda en México. La compañía se especializa en vender ropa de segunda mano y puedes encontrar importantes marcas de lujo como Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, Prada, Gucci y Dior.