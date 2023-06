Barbie: Bárbara Handler, la mujer que inspiró a la muñeca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Cada vez falta menos para el estreno de la película "Barbie" y los detalles de la cinta sorprenden a los fanáticos. La emblemática muñeca de Mattel cobra vida de la mano de la directora Greta Gerwig con los protagónicos de Margot Robbie y Ryan Gosling.

El tráiler de la película ha dado algunas pistas de lo que será la película, donde Barbie sale de su mundo perfecto al mundo real, en compañía de Ken. Pero un detalle ha llamado la atención y es que la producción de la película decidió hacer un homenaje dentro de la cinta a una mujer que mucho tuvo que ver con la creación de la muñeca original y se trata de Barbara Handler.

Elliot y Ruth Handler son los creadores de Barbie. La pareja se conoció en 1932 y se mudó a California. En el año 1945 se asociaron con Harold Matsson para establecer la empresa Mattel, cuyo nombre es una combinación de los apellidos de Mattson y Elliot. Inicialmente, la compañía se dedicaba a fabricar marcos de fotos, pero años más tarde incursionaron en la fabricación de casas de muñecas.

Fue en 1959 cuando lanzaron la primera muñeca bajo el nombre de Barbie. La principal fuente de inspiración para este personaje fue la propia hija de la pareja, Bárbara. A modo de homenaje, decidieron nombrar a la muñeca con el diminutivo del nombre de su hija. Más tarde, hicieron lo mismo con su segundo hijo, a quien llamaron Ken.

Lejos de sentirse orgullosa por el detalle que tuvieron sus padres, durante años, Bárbara Handler rechazó la asociación con Barbie, ya que no le gustaba que la compararan con la muñeca. Ambas tenían cabello rubio y ojos azules, dos características que no pasaban desapercibidas para los fanáticos del personaje. "Si la muñeca se parece a mí, es pura coincidencia", llegó a decir en una entrevista con The New York Times.

Con el tiempo, Handler se reconcilió con la muñeca que sus padres crearon y el gran legado que esta ha tenido en varias generaciones de niñas en todo el mundo. En la actualidad, Bárbara tiene 82 años. Su hermano Ken, que fue inspiración para la creación del compañero de Barbie, falleció hace casi 30 años.

La mujer recientemente expresó su satisfacción con el trabajo de Margot Robbie en el papel de Barbie, afirmando que es perfecta para el papel. Pero esto no fue todo, al mejor estilo Stan Lee y sus icónicos cameos en las películas de Marvel, se le puede ver en la cinta, sentada junto a la protagonista y sentenciando una frase bastante profunda: "Los humanos tienen principio y fin. Las ideas son eternas".