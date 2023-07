"Barbie", la película: Estas son las 3 polémicas previas al estreno

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- El próximo 20 de julio es la fecha elegida para el gran estreno de la película "Barbie". El filme promete ser una revolución en la industria del cine y, según sus repercusiones, podría marcar un antes y un después en las producciones que se verán en los próximos años en la gran pantalla.

Sin embargo, no todo en la previa del lanzamiento de la película de la famosa muñeca es de color de rosas. ´Barbie´ ya ha despertado grandes polémicas y es que es un proyecto tan grande y que une varias industrias, en un mismo concepto y un presente también particular.



Tres polémicas en la previa del estreno de "Barbie"

La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling ha tenido que sortear algunos obstáculos, y en un par de ocasiones no lo ha conseguido. "Barbie" llegará a la gran pantalla entre algunas polémicas y la primera que podemos señalar es que no será estrenada en Vietnam. Autoridades del país asiático afirmaron que "la presencia de la línea de nueve puntos" viola su soberanía ya que es uno de los reclamos territoriales históricos de China, en el Mar de China Meridional.



Rompía los valores de la muñeca Mattel

La segunda polémica que rodea al estreno de "Barbie" es que rompía los valores que la empresa fabricante de la muñeca, Mattel, intenta difundir con sus juguetes. Fue el propio director de la firma, Richard Dickson, quien mantuvo una tensa reunión con Greta Gerwig, Margot Robbie y la productora del filme sobre una línea en particular del guion que no transmitía la esencia que la muñeca ha tenido desde su lanzamiento.



Lanzamiento, acompañado de películas de acción

Finalmente, como tercera polémica en la previa del estreno mundial de "Barbie" es que su lanzamiento no será en solitario, sino que tendrá enfrente dos filmes más en cartelera. "Oppenheimer", de Cristopher Nolan, y "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", de Tom Cruise, formarán parte de las opciones para el público amante del cine. Esto da a entender que será una gran batalla la que se libre por adueñarse del éxito de las taquillas.