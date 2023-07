Barbie, la película: las 17 canciones de la banda sonora

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- En el marco del lanzamiento de la película "Barbie" y de todo lo que a su alrededor de ella se ha generado, las expectativas también están puestas en la música que acompañará a la gran presentación. La banda sonora del filme es de gran interés, sobre todo para los seguidores de los artistas que fueron anunciados tiempo atrás y las canciones del mundo rosa.



Mientras se acortan los días para llegar al 21 de julio, fecha del estreno, los amantes de la música se aprestan a disfrutar de las 17 canciones que conformarán su banda sonora. "Barbie" integrará a artistas de la talla de Billie Eilish, Karol G, Dua Lipa, Nicki Minaj, Fifty Fifty y Lizzo, entre otros.



A fines de junio fueron confirmadas la mayoría de las canciones que integrarán el ´Álbum de Barbie´ que saldrá a la luz junto a la película. Así, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling pondrá a disposición piezas musicales y sus respectivos videoclips para sumarlas como una especie de bonus track.



Si nos centramos solamente en los artistas, podemos nombrar como integrantes de la banda sonora de "Barbie" a Billie Eilish, Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj & Ice Spice, Karol G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid Laroi, Tame Impala, Haim, Gayle y Fifty Fifty. Con ellos llegarán las canciones de las cuales ya existen algunos adelantos.

Lizzo – Pink.

Dua Lipa – Dance The Night.

Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World.

Charli XCX – Speed Drive.

Karol G – Watati.

Billie Eilish – What Was I Made For?.

Tame Impala – Journey To The Real World.

Ryan Gosling – I´m Just Ken.

Dominic Fike – Hey Blondie.

Haim – Home.

TBA - (nombre aun no confirmado)

The Kid Laroi – Forever & Again.

Khalid – Silver Platter.

PinkPantheress – Angel.

Gayle – Butterflies.

Ava Max – Choose Your Fighter.

FIFTY FIFTY – Barbie Dreams.