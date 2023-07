"Barbie, la película" podría ser restringida solo para mayores de 12

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- "Barbie", la esperada película inspirada en la muñeca que por más de 60 años han jugado niñas de todo el orbe, podría no ser apta para las infantes mexicanas por su contenido.

Aún la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación no da a conocer la clasificación que tendrá para ser exhibida en salas a partir del próximo jueves, pero todo parece indicar que será sólo para mayores de 12 años.

Esto luego de que en EU, país de origen de la producción, la Motion Pictures Association le dio la categoría de PG-13, es decir, recomendable para niñas mayores de 13 años, pero acompañadas de un adulto.

En México, los supervisores de RTC son quienes ven toda películas a exhibir en el país y determinan el público que la puede disfrutar ya sea en cines o televisión. Ningún título puede ser proyectado en el territorio nacional, sin contar con la clasificación oficial.

Aquí el equivalente a PG-13 es la clasificación no restrictiva "B", pero recomendada para mayores de 12 años.

Es decir, se trata de una categoría superior a "AA", dada a aquellas comprensibles para niños menores de 7 años y la "A", que son para todo público. Pero inferior a la restrictiva "B-15", que es sólo indicada para mayores de 15 años y acompañados de un adulto.

¿Por qué no es apta para niños menores de 12 años?

Margott Robbie, como Barbie, y Ryan Gosling, en el papel de Ken, son los protagonistas de la historia de acción viva en el que ambos salen de la tierra de Barbie Land y llegan al mundo real.

El problema es que Barbie está pasando por una crisis existencial y viviendo problemas de adulto, algo que sería poco entendible para los pequeños.

"Nunca han pensado en morirse", dice en algún momento el personaje.

El ejemplo más reciente de algo similar, aunque sólo son los primeros minutos, es el inicio de Up, de Pixar, en el que el relato de vida del protagonista y la muerte de su pareja hacía sacar a más de un adulto el pañuelo blanco, pero a lo niños eso era algo que pasaba desapercibido.

Barbie, cuando llega al mundo real junto con Ken, se enfrenta precisamente a temáticas de esa índole, incluyendo cuestiones mentales.

En uno de los trailers oficiales, Ken aparece interpretando una canción luego de decirle a Barbie que no sabe quién es él sin ella, lo que sería una especie de codependencia

"Es mi destino ser un rubio frágil y nada más y así vivir", canta en uno de los versos.

En otro momento Ken le pregunta si puede quedarse con ella esa noche y Barbie le pregunta por qué. Y él sonríe.

La película es dirigida por Greta Gerwig, realizadora de "Lady Bird" y "Muchachitas", y es considerada una defensora del feminismo.