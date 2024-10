“Barbie” padeció la misoginia en el cine: Rodrigo Prieto

La película “Barbie”, fenómeno en 2023, alcanzando el escalafón 15 de las cintas más taquilleras de todos los tiempos de acuerdo con cifras oficiales, tuvo varias carencias económicas que hicieron pensar al cinefotógrafo Rodrigo Prieto que eso era por misoginia. La cinta, protagonizada por Margot Robbie y que muestra a la muñeca más famosa del mundo llegando al mundo real, fue dirigida por Greta Gerwig, quien en su momento no fue considerada en la entrega del Oscar, lo que causó controversia entre el público. “Para Barbie no era mucho lo que se tenía (recursos económicos), sufrimos, hasta me daba coraje y decía ‘esto es misógino’. Al lado estaba Aquaman y le daban todo. Nosotros hicimos lo que pudimos, el guion era un monstruo verdaderamente enloquecido y fue divertido trabajar con Greta en eso”, comentó.