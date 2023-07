¿Barbie u Oppenheimer? Rotten Tomatoes califica las películas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- La página estadounidense de críticas al cine, series y programas de TV, Rotten Tomatoes ha dado una puntuación para las películas más esperadas del año.

Estas son "Barbie" protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling (Ken), y "Oppenheimer" que tendrá la participación de actores como Cillian Murphy, Robert Downey, Rami Malek, entre otros. Ambas se estrenan este 20 de julio.

La película con mejor calificación hasta el momento es "Oppenheimer", con un puntaje en el tomatómetro del 93 por ciento. "Barbie", tiene 89 por ciento.

Ambas son acreedoras a la distinción especial catalogada como "Certified Fresh", que se les da a las películas o programas con mejores reseñas. Pero no es tan fácil obtener esta distinción ya que, según la página, otros requisitos son los siguientes:

Puntuación constante del Tomatómetro del 75 por ciento o superior.

Al menos cinco reseñas de Top Critics.

Las películas en estreno deben tener un mínimo de 80 reseñas (También aplica a las películas que pasan de ser de lanzamiento limitado a amplio).

Las películas de estreno limitado deben tener un mínimo de 40 reseñas.

Sólo son elegibles temporadas individuales de un programa de televisión, y cada una debe tener un mínimo de 20 reseñas.

El puntaje para ambas podría cambiar posterior a su estreno; no obstante, "Oppenheimer" tiene las mejores críticas.

El esperado fenómeno "Barbenheimer", llamado así en redes sociales por la unión de los títulos de las películas de "Barbie" y "Oppenheimer", llegará a las taquillas de varios cines en distintas partes del mundo como la gran promesa cinematográfica del verano.

El filme de color rosa de Greta Gerwing sobre la famosa muñeca y la oscura cinta de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica llegarán a las salas el viernes 20 de julio, por lo que los cinéfilos se debaten sobre cuál ver primero.

El gran estreno del verano en los cines coincide además con el parón de Hollywood por la huelga de guionistas a la que también se han sumado los actores.

La mayor cadena de cines de Estados Unidos, AMC Theatres, informó al portal especializado Variety que más de 40 mil personas han adquirido boletos para ver ambas películas el mismo día.

Pero todo apunta a que la cinta de Warner Bros. sobre la muñeca Barbie ya tiene la lucha ganada, pues se estima que tan solo en Estados Unidos genere entre 90 y 110 millones de dólares en su primer fin de semana.

Por su parte, la cinta de Universal Pictures protagonizada por Cillian Murphy aspira a recaudar 50 millones de dólares en su debut.

Según la página especializada IMDb, el presupuesto de ambas películas rondó los 100 millones de dólares.

"Barbie" pudo promocionar ante la prensa su estreno con los actores Margot Robbie y Ryan Gosling antes de que la huelga de actores frenará las actividades en Hollywood.

"Oppenheimer" también logró llevar a cabo algunos eventos, pero el anuncio de la huelga obligó a su reparto a abandonar la alfombra roja de su estreno en Londres.

Los actores y guionistas de Hollywood están en una huelga simultánea por primera vez en 63 años que, de no resolverse pronto, podría tener escandalosas pérdidas económicas de cuatro mil millones de dólares.