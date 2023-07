"Barbie" vs "Oppenheimer", ¿Cuál recaudó más millones en taquilla?

A-AA+

Después de ser denominadas como dos de las películas más esperadas del verano, "Barbie" y "Oppenheimer" no sólo han recibido muy buenas críticas de especialistas y cinéfilos, sino que ya comienzan a batir récords en su primer fin de semana de estreno, sobre todo la cinta protagonizada por Margot Robbie que ya se ha convertido en el estreno con más ventas en taquilla de lo que va del 2023, mientras que la producción en la que aparece Cillian Murphy ha registrado el tercer puesto del filme que más ganancias ha dejado a menos de tres días de su lanzamiento en cines este año. ¿"Avengers" se quedará sin el trono?

Desde que los estudios de Warner Bros. dieron a conocer que producirían las películas de la vida de Barbie, la muñeca más famosa, y la de J. Robert Oppenheimer, el físico que creó la bomba atómica, fueron muchas las expectativas, por lo que sorprendió que los ejecutivos de la compañía optaran por estrenar ambos filmes el mismo día, pues ambos prometían generar muy buenas ganancias y, reunirlos en taquillas, como si de una competencia se tratase, resultada peligroso a la hora de que una de las dos cintas lograra desbancar el interés del público a la hora de elegir cuál de las dos ver.

Sin embargo, tal parece que no ocurrió así, pues fuentes internacionales, como "Daily Mail", han reportado que, en varios casos, las personas que decidieron pasar su fin de semana en el cine, llevaron a cabo un maratón de películas doble, aprovechando su visita al cine para ver ambas en una misma oportunidad, lo que, evidentemente, se ha visto reflejada en las primeras cifras que "Barbie" y "Oppehneimer" han arrojado en su primer fin de semana de estreno, generando cifras millonarias en la taquilla.

El sitio "Deadline Hollywood" dio a conocer las primeras cifras que proyectan el desempeño de las más recientes películas de Warner Bros, pues en conjunto, ya han recaudado un promedio de 511 millones de dólares en la taquilla mundial, de los cuales 235,5 mdd corresponden, únicamente, a la taquilla de Estados Unidos. Eso significaría la primera vez que dos películas, en un mismo día, producen ganancias oscilantes a los 155 mdd y 80,5 mdd, en el caso de "Barbie" y "Oppenheimer" respectivamente en las salas de cines de EU.

Con estas ganancias, se trata del primer fin de semana de estreno que alcanza la mayor acumulación de dinero desde que la pandemia comenzó en 2019 en EU; antes de que se estrenasen "Barbie" y "Oppenherimer" fue la cinta "Spider-Man: No Way Home" la que más recaudaciones había logrado con 281,8 mdd en la taquilla de su país. Sin embargo, la venta de boletos en la taquilla norteamericana de estas películas no ha logrado superar a "Avengers: End Game" que, en abril del 2019, se llevó todos los títulos tuvo total de 357 mdd en su primer fin de semana.

¿Qué películas con récords desbancó "Barbie"?

-Récord de ventas anticipadas de Warner Bros.

-La apertura en la taquilla de EU más grande en su fin de semana de estreno, quitándole el primer puesto a "Super Mario Bros.", que ganó 146,6 mdd.

-El estreno más grande, dirigido por una cineasta mujer en EU, superando a la cinta "Capitana Marvel", dirigida por Anna Boden, la que recaudó 153, 4 mmd.

-La apertura más grande en la taquilla para la directora de la cinta; Greta Gerwig, pues la mayor ganancia que había obtenido una de sus películas fue la de "Mujercitas" con 16, 8 mdd.

–La apertura nacional más grande para Margot Robbie, pues la película con mayores ganancias en la que había participado era "Suicide Squad" con $133,7m.

–La apertura nacional más grande para Ryan Gosling, ya que la cinta más exitosa, en la taquilla, en la que participó fue en "Blade Runner 2049", que obtuvo 32,8 mdd.

¿Qué récords batió "Oppenheimer"?

-El tercer fin de semana más taquillero para su director, Christopher Nolan, pues otras de las cintas que ha dirigido como "Batman: The Dark Knight Rises" y "Batman: The Dark Knight" obtuvieron en su primer fin de semana 249 mdd y 198 mdd, respectivamente.

-El fin de semana de apertura más grande a nivel mundial para una película biográfica, superando a "Bohemian Rhapsody" que consiguió 124 mdd.

–El primer fin de semana de mayor recaudación para una película con clasificación R hasta la fecha, por encima de lo obtenido por "John Wick: Capítulo 4", que alcanzó ganancias de 73,8 mdd.