Batalla legal por la herencia de Lisa Marie Presley

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La madre y las hijas de Lisa Marie Presley se disputan su herencia. La cantante, única hija del Rey del Rock and Roll, Elvis Presley, falleció hace casi dos meses y dejó un fideicomiso que incluye la propiedad de Graceland y el 15% del patrimonio de Elvis. Michael Lockwood, su exmarido y padre de sus gemelas Finley y Harper Vivienne, presentó documentos legales para representar los intereses de las niñas en la audiencia sobre el asunto.

De acuerdo con "TMZ", Lockwood le pide a un juez que lo llame tutor asignado y le de autoridad para hablar por sus hijas de 14 años en el caso.

El fidecomiso habría "recibido" una gran cantidad de dinero, después de la muerte de la hija de Priscilla, quien perdió la vida tras un paro cardiaco.

Lisa tiene dos pólizas de seguro de vida, una por 25 millones y la otra por 10 millones, detalla el portal.

Fuentes cercanas a la familia compartieron que hay "drama" sobre la decisión de quién administrará el fidecomiso.

Si bien Priscilla (fallecida el 12 de enero pasado) era la fiduciaria, Lisa la expulsó de aquello varios años antes y nombró a su hija mayor Riley como fiduciaria.

"Nuestras fuentes nos dicen que Priscilla va a impugnar la validez del fideicomiso, afirmando que el cambio en los fiduciarios no se hizo correctamente. Riley, nos dicen, no quiere que Priscilla tome las riendas y esto provocó una batalla familiar", informó "TMZ".

En los beneficiarios también se encuentran las gemelas, lo que podría trazar el pleito entre ambas partes.

Presley y Lockwood se divorciaron en 2016 después de 10 años de matrimonio, aparentemente su separación fue conflictiva y se prolongó durante varios años por la custodia de las niñas, en medio de ello hubo acusaciones de abuso financiero y sexual.