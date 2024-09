Batman Day 2024: Las distintas "caras" del Hombre Murciélago

Hoy es el Batman Day y millones de fans de todo el mundo venerará al Hombre Murciélago.

Bruce Wayne, su nombre original, "nació" en marzo de 1939 en la revista Detective Comics y de inmediato atrajo simpatizantes. La odisea de un niño que ve cómo asesinan a sus padres millonarios, más su llegada a una cueva de esos mamíferos alados, hicieron volar a la imaginación del público.

Y a lo largo de 85 años de existencia, el personaje ha tenido varias versiones de si mismo, de las cuales quizá el público no recuerda. Más allá del color de su traje, la estilización de su máscara o la actualización de su armamento, hay algunas adaptaciones que forman parte de su mundo.

1. De 1966 a 1968 la cadena ABC produjo una serie televisiva que se alejaba de la violencia del cómic original y la transformaba en una producción para todo público, principalmente niños. Era un Batman que lo mismo bailaba al ritmo del go-go, que luchaba por aventar una bomba lejos de todos, pero tenía que ir esquivando a las personas para lograr su objetivo. La diferencia más palpable es que en el mercado latino se le bautizó como Bruno Díaz.

2. En los comics muchas veces Batman ha "muerto". Ya sea por medio de la magia o regresos en el tiempo, Bruce siempre logra regresar a la vida. Una de sus muertes más impresionantes fue en el 2003 en un comic titulado "The obsidian age", en el que junto con otros héroes como Superman y La Mujer Maravilla, deben enfrentar a un grupo sobrenatural de atlantes que le arranca las piernas a Flash o golpean fuertemente a Superman hasta asesinarlo. Batman muere al ser empalado.

3. "Batman Ninja". Fue una película de animación japonesa de 2018, en la que el paladín viaja en el tiempo y encuentra a varios villanos luchando por el poder feudal. Recibe la ayuda de Gatúbela para poder frenar a la liga del mal, porque en caso de triunfar, cambiarán toda la historia como se conoce.

4. Un Batman deambulará por la gran Tenochtitlan durante la llegada de los españoles. La cinta de animación, actualmente en desarrollo, cuenta con las voces de Horacio García Rojas, Omar Chaparro y Álvaro Morte, actor español conocido por ser el "profesor" en la serie "La Casa de Papel".

5. Por supuesto que nunca contó con la anuencia de DC Comics, pero Víctor Trujillo y Carlos Ignacio, durante la década de los 80 y 90, crearon su propio Batman para los programas "No empujen" y "La caravana", respectivamente. El de Trujillo se hacía llamar "Barman" y, junto con "Droguin" (Ausencio Cruz) luchaban por lo que crean justo. El de Carlos, por su parte, lucía grandes orejas, desproporcionadas para la cabeza, pero que hacían reír a más de uno al querer hablar por teléfono y las dificultades que podía enfrentar.

6. En 1991 el grupo Botellita de Jerez ocupó los acordes de la intro musical de la serie sesentera para hacer su "Abuelita de Batman", una canción que describía como un hombre al que le llamaban Murciélago, el galán del barrio hábil en bailar la "Baticumbia" y que no tiene problema en acabar con villanos.