Por EFE

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
BB LA ROMPE EN BUENOS AIRES

Bad Bunny encendió Buenos Aires, en el primero de sus tres conciertos programados, con un mensaje de unidad latinoamericana y una invitación a divertirse, perrear y vivir el presente, con guiños a los astros del fútbol argentino y un recuerdo a grandes temas de la música de este país: ´Alfonsina y el mar´ y ´De música ligera´.

El concierto comenzó con un video proyectado en la súper pantalla, donde un adulto explica a un niño lo que significa pertenecer a un lugar. Ese lugar es el barrio porteño de La Boca y la conversación es la letra de La Mudanza, la canción que relata la vida de Benito Antonio Martínez Ocasio, el mismo Bad Bunny. Ahí empezó todo. 

A continuación, Benito salió al escenario y fue recibido con tal ovación que retumbó todo el Estadio Monumental de Buenos Aires, que acogió a 70.000 personas, según los organizadores. Todas las entradas se vendieron. 

Luego siguieron ´Callaita´, ´Pitorro de Coco´, ´Weltita´, ´Turista´.

"La única razón por la que estamos aquí es para que ustedes la pasen bien. Por un momento, aunque sea por una noche, olvidemos todo lo que pueda estar ocurriendo fuera de este estadio y tengamos una noche llena de alegría y felicidad", dijo Bad Bunny. 

El artista que dejó boquiabierto al mundo hace solo una semana en la Super Bowl calló por espacios prolongados de tiempo, permitió que sus seguidores lo jalearan, lo llamaran a gritos, corearan su nombre con emoción. 

