Mr. Doctor denuncia estafa por 600 mil pesos

El creador de contenido y médico internista Octavio Arroyo, famoso bajo su nombre Mr. Doctor y conocido por sus polémicos videos en los que desenmascara y enfrenta a supuestos especialistas o creadores de contenido de salud —como Marilyn Cote—, ha vuelto a generar revuelo en plataformas.

En esta ocasión, Mr. Doctor denunció públicamente haber sido víctima de una estafa que le ha generado una pérdida económica de más de medio millón de pesos.

A través de un video publicado en sus canales oficiales, el creador de contenido relató que este presunto fraude no solo lo afectó a él, sino a decenas de personas; y que las pérdidas no se limitan a recursos económicos, pues hay quienes han perdido autos, propiedades y otros bienes patrimoniales.

De acuerdo con el testimonio de Octavio Arroyo, el modus operandi del estafador se basa en crear vínculos personales con sus víctimas. Confesó que el sujeto, del cual aún no puede revelar la identidad, se gana la confianza de la gente invitándolos a comidas y eventos familiares y creando relaciones que parecen reales.

También afirmó que en un inicio la oferta de dicha persona parecía atractiva, pues se trataba de una inversión en un negocio que prometía regalías cada 15 días. No obstante, todo resultó ser un engaño.

Aseguró a sus seguidores que las denuncias oficiales ya están en proceso y que en cuanto pueda, revelará la identidad y la imagen del responsable. "No te vas a salir con la tuya. Tengo todas las pruebas, todas tus confesiones y vas a acabar en la cárcel", expresó el creador de contenido.

Mr. Doctor confesó en su video de denuncia, que a pesar de dedicarse a cazar y exhibir a charlatanes o estafadores, y siempre recalcarle a las víctimas que no es su culpa, no puede evitar sentir un poco de responsabilidad.

"Aún así viene este sentimiento de decir: ¿cómo no me di cuenta antes?", afirmó el médico.

Para finalizar, Arroyo hizo un llamado a las personas de Puebla —y de México en general— que han sido víctimas del sujeto en cuestión, a denunciar formalmente, con el objetivo de que el caso no quede impune.

Asimismo, le recordó a la ciudadanía tener cuidado y mantenerse atentos a la gente sospechosa, especialmente ante este tipo de casos sobre fraudes como los supuestos ginecólogos, o falsos médicos y especialistas.