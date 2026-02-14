Los Acosta convertirán la Arena CDMX en templo del amor

Los Acosta le cantan al amor desde hace más de 40 años y, a lo largo de su trayectoria, sus canciones también se han convertido en el himno de declaraciones, despedidas y reconciliaciones. Este sábado 14 de febrero, la agrupación llegará a la Arena Ciudad de México con un concierto concebido como una celebración para todos aquellos enamorados que, en algún momento, se han identificado con su música.

"Es definitivamente una fecha súper importante para el grupo y para los fans, porque el grupo le canta al amor. A veces para festejarlo y a veces también para llorarle. Entonces imagínate lo representativo que es para nosotros tocar precisamente ese día", explica el baterista Carlos Acosta en entrevista.

El grupo lagunero señala que el romanticismo no es un concepto abstracto ni una nostalgia de época, sino una experiencia compartida que se ha transmitido entre generaciones. Sus integrantes observan que jóvenes que no vivieron el auge original de la banda cantan sus temas con la misma intensidad que sus padres o abuelos, una continuidad emocional que, en su visión, da sentido a presentarse precisamente el Día de San Valentín.

"Tenemos cerca de 400 canciones acerca del amor y del desamor, y siempre ha estado rodeada nuestra actividad de cantarle a esos sentimientos. Hemos encontrado tantas parejas que nos dicen: 'yo enamoré a mi esposa con tal canción de ustedes y estos son mis hijos'. Todo ha sido rodeado por el amor", relata Acosta.

A lo largo de su trayectoria, la banda conserva un vínculo estrecho con las historias sentimentales de su público. Sus canciones no sólo han acompañado relaciones, sino que se han integrado en recuerdos personales y familiares que se comparten en conciertos y encuentros con seguidores. Ese contacto directo ha reforzado la percepción del grupo como parte de la biografía emocional de varias generaciones.

"Es increíble ver niños de cinco o diez años en los conciertos. Eso se logra con las canciones que el grupo ha cosechado a lo largo de los años. Los papás o los abuelos se las ponen y a los niños les gustan. Por eso siempre vemos gente joven en los shows. Es muy gratificante saber que ya son tres generaciones las que siguen al grupo", continua Memo, percusionista de la banda.

Para Los Acosta, el 14 de febrero no sólo es un día temático, sino un momento en el que el público llega predispuesto a vivir la música desde una emoción compartida que se intensifica en el concierto.

"Trabajando ese día, tocando ese día, se siente otra energía. La gente va muy contenta y se va súper feliz después del show. Cantan y nos acompañan con toda su emoción", señala el guitarrista Tato Cosío.

El grupo percibe que el romanticismo ha cambiado de forma con el paso del tiempo y las transformaciones sociales, pero no de esencia. Aunque las maneras de relacionarse se han modificado por el contexto tecnológico y cultural, consideran que el amor sigue ocupando un lugar central en la experiencia humana, lo que permite que sus canciones mantengan vigencia más allá de la época en que fueron escritas.

"Yo creo que el mundo ha cambiado en todo, pero el amor ahí va a estar, definitivamente. Si se expresa de un modo o de otro, no sé, pero creo que siempre va a estar. La forma de lanzar música ha cambiado: antes hacíamos discos completos de 10 canciones; ahora lanzamos sencillos y los compartimos con el mundo. También las letras se han actualizado: tenemos temas como Maldito TikTok o Todo por un WhatsApp, que reflejan la actualidad. Siempre buscamos que cada canción tenga la posibilidad de ser un éxito y creo que por eso la gente no nos olvida", reflexionó Carlos Acosta.

El concierto de esta noche en la Arena Ciudad de México está planteado como un recorrido amplio por su discografía, con un repertorio pensado para abarcar distintas etapas del grupo y del público. La selección busca equilibrar clásicos asociados a recuerdos afectivos con temas que no han estado presentes en presentaciones recientes, en un espectáculo que la banda concibe como una celebración colectiva del amor.

"Gracias a Dios tenemos muchos éxitos y el programa será diferente. Vamos a incluir canciones que no teníamos hace un tiempo y mezclarlas bonito con las que la gente siempre pide. Será un concierto muy emotivo", finalizó Acosta.

El concierto de este 14 de febrero en la Arena Ciudad de México iniciará con la participación del comediante "El Plátano" como acto previo, antes de un show de más de dos horas que abarcará clásicos y temas menos frecuentes en vivo del repertorio de la agrupación.