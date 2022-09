Becky G, Calibre 50 y los Ángeles Azules en la alfombra roja de los Premios Billboard 2022

A-AA+

Los Premios Billboard 2022 vivirán este jueves su 29 edición, a través de la cual premiarán, como han hecho año con año, a lo mejor de la música latina y en este año no será la excepción, pues son muchas y muchos los artistas que, con propuestas que fusionan más de un género, se han ganado el aplauso del público y un lugar preferente en las listas, y como pléyades en el cielo, las estrellas ya se hicieron presentes en la alfombra roja de esta premiación.

Una de las primeras personalidades de arribar a la alfombra roja fue "Chiky Bombon", mejor conocida por la canción que la hizo famosa, que va más o menos así: "Buenas, buenas... Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, tengo la personalidad", quien estrenó corte de cabello, al dejar atrás su larga y rizada cabellera.

En la primera vez de Calibre 50 en el premio ya fue nominado en cinco categorías, como representantes del género regional mexicano. Los integrantes de la agrupación indicaron que ya se sienten ganadores de ser parte de haber considerados en los Premios Billboard y que se encuentran emocionados de ver la presentación de otros artistas.

La familia de los Mejía Fernández también estuvo presente: Los Ángeles de Azules comentaron su sorpresa de que, luego de tantos años, seguirían siendo una de las agrupaciones favoritas del público, pues pasaron por el disco de vinilo, los casetes, los cd y el mp3 y, ahora, gracias a TikTok siguen conquistando al mundo.

Becky G le habló a su yo joven y le dijo que sólo debe tener paciencia, pues todos sus esfuerzos la ayudarían a convertirse en la mujer en la que hoy se ha convertido. Además, agradeció que la industria musical ha evolucionado, pues no se frena ni se limita a dedicarse sólo a un estilo de música e exhortó a todas las personas que tienen sueños que es importante ser un buen ser humano y enfocar las energías creando: "Nada es imposible y sí se puede".

Luego de ganar el reality "La casa de los famosos 2", Ivonne Montero indicó que comenzará a concentrarse en la música y aprovechó para promocionar su tema "Suavecito", un tributo a Laura León. Otro de los temas de los que habló fue de las canciones que no pueden faltar en su playlist, entre ellas "Ocean" de Karol G y cualquiera de Christian Nodal y Grupo Firme.

Camilo se dijo bendecido de formar parte al tema del Mundial de Futbol, pese a que Colombia no podrá formar parte de la competencia deportiva, pero reconoció que los colombianos son futboleros de corazón, por lo que estarán encantados de apoyar a otros países.

Jaime Camil será uno de los conductores del evento, junto a Kate del Castillo. Por su paso por la alfombra roja, dijo que está emocionado del futuro estreno de la serie de Vicente Fernández, donde da vida a "El charro de Huentitán", misma que ya ha conseguido cientos de horas de reproducción en streaming, de acuerdo a lo que compartió el actor mexicano.