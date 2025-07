Belinda impacta con su actuación en la serie Mentiras

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El desempeño que Belinda tuvo en la serie de "Mentiras" sorprendió a su público, pues demostró que, a diferencia de lo que muchos han dicho por años, tiene una gran habilidad vocal; sin embargo, la cantante confiesa que, debido a todas las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, hay veces que le cuesta creer en los elogios que recibe por su trabajo.

Belinda dio vida a "Daniela" en la serie de Prime Video, la cual es una adaptación de la obra "Mentiras" y que, luego de su estreno, generó muy buenas críticas y reacciones en el público, que se ha encargado de despuntar la cantidad de reproducciones de todos esos éxitos de los ochentas que son interpretados en el programa.

De hecho, la propia Amanda Miguel felicitó a "Beli" por su interpretación del tema "Él me mintió", que hizo famoso en 1981.

La cantante argentina reconoció el gran trabajo que hizo Belinda este fin de semana, cuando se encontraron en un evento que se llevó a cabo en Los Ángeles.

"Beli" se mostró muy conmovida, a punto del llanto, cuando Amanda le expresó el gran talento que ve en ella, por lo que le aconsejó que debe comenzar a creer en su virtuosismo como cantante.

"Cantas muy bien y yo creo que, apenas, estás a demostrar lo que realmente puedes hacer, tienes una voz muy bonita, lo que pasa es que te la tienes que creer, mi amor porque cantas precioso".

Más tarde, la cantante de pop contó a "Ventaneando", el motivo de que brotasen lágrimas de sus ojos.

Belinda confió que, pese a la gran trayectoria que la precede, se ha acostumbrado a las malas críticas y los señalamientos negativos, por lo que, cuando es elogiada con un buen comentario, le es muy difícil creer que es verdad.

"Soy muy sensible, yo creo que estoy acostumbrada a que me digan tantas cosas feas que, cuando me dicen algo bonito, me sorprende mucho, así que supongo que es eso", expresó.

Una de las que también emitió su opinión acerca del desempeño de Belinda en la serie fue María Conchita Alonso, quien afirmó que a la joven cantante le faltó sentimiento para interpretar canciones como la suya, "Acaríciame".

Daniela Romo es quien disintió con el comentario de la cubana, afirmando que, para ella, Belinda y todo el elenco hizo un gran trabajo que, en lo personal, disfrutó hondamente.

"Cada quien que le guste lo que le guste, y que no le guste lo que no le guste, yo feliz porque me parece preciosa, me pareció todo increíble en la serie, a mí me gustó muchísimo, yo lo disfruté", indicó la cantante para el programa de espectáculos.