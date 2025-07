Facebook castigará a quienes roban contenido de otros

Facebook ha decidido seguir los pasos de YouTube y la red social perteneciente a Meta ha tomado medidas drásticas contra las cuentas que roban y republican contenido de otros usuarios.

Con el fin de reducir el spam, Meta anunció este lunes que los creadores que reutilicen contenido de otros usuarios como videos, fotos o publicaciones de texto, perderán el acceso a los programas de monetización de Facebook.

"Para mejorar tu feed, estamos introduciendo medidas más estrictas para reducir el contenido no original en Facebook y, en última instancia, proteger y elevar a los creadores que comparten contenido original", señaló Facebook a través de un comunicado.

De acuerdo con Meta, los sistemas de Facebook detectarán videos duplicados y la plataforma reducirá la distribución de dichas copias para evitar que le resten visualizaciones al creador original.

Con ello, buscan "elevara los creadores que comparten contenido original". En este sentido señala que se considera como contenido "no original", aquel que reutiliza o readapta el contenido de otro creador sin darle crédito, "aprovechándose de su creatividad y trabajo duro".

Por otro, señalan que los contenidos de reacciones o que se sumen a una tendencia no tendrán repercusiones, siempre y cuando "aporten su toque único".

Además, Meta afirma que también está buscando nuevas maneras de reconocer a los creadores de contenido como se merecen. Para ello, han probado una nueva función que añade enlaces para dirigirlos al contenido original.

De acuerdo con la compañía de Mark Zuckerberg, estos cambios en Facebook se implementarán gradualmente en los próximos meses y, por el momento, no hay información respecto a si estas medidas se aplicarán en las otras redes de Meta como Instagram y Threads.

Las nuevas medidas implementadas en Facebook, forman parte de una estrategia de Meta para combatir el spam y que el contenido original sea más visible.

Según datos de la compañía, durante el primer semestre del 2025 ya se tomaron medidas contra 500 mil cuentas que incurrieron en comportamiento spam o interacciones falsas.

"Aplicábamos medidas que iban desde degradar sus comentarios y reducir la distribución de su contenido hasta impedir que estas cuentas monetizaran", señaló la compañía.

Además, que se eliminaron alrededor de 10 millones de perfiles que se hacían pasar por grandes productores de contenido.

Meta no es la única compañía que ha tomado estas medidas. Recientemente YouTube anunció que actualizará sus políticas de monetización "para identificar mejor el contenido producido en masa y repetitivo", dándole prioridad al contenido original.