¿Belinda interpretará a "La Tigresa en su bioserie?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Tras la repentina muerte de la icónica Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa", la familia de la actriz ha revelado sus planes para llevar su vida a la pantalla chica; si bien el proyecto aún no se ha concretado, Luis Felipe García, sobrino de Serrano, ya tiene en mente a la candidata ideal para protagonizarlo.

En una entrevista que ofreció al programa "Ventaneando", García reveló que "La Tigresa" estaba de acuerdo en que su vida fuera contada en televisión y confesó que, de llegar el momento y los planes adecuados, no descarta en que la bioserie de su tía pueda ser una realidad.

Luis Felipe, también fue cuestionado sobre el nombre de la afortunada protagonista, y reveló que, debido al gran parecido que existe entre ambas, Belinda podría interpretarla en alguna etapa: "Respeto mucho a Belinda y se me hace una artista muy completa. En una etapa yo creo que ella podría ser, sin duda", dijo.

Pero el nombre de la española no fue el único que salió a relucir, pues García destacó, también, que otra de las actrices que podrían sumarse al elenco sería Bárbara Mori, quien al igual que su tía, ya tiene experiencia en el séptimo arte.

Hasta ahora no hay nada en concreto, y ni Belinda ni Mori han respondido sobre si estarían interesadas en protagonizar esta serie.

"La Tigresa" falleció el pasado 1 de marzo debido a una falla cardiaca. Tras los funerales que se llevaron a cabo en su natal Chiapas, la icónica artista fue despedida con merecido homenaje que se realizó este fin de semana en el Teatro Fru Fru.