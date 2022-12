Belinda revela cómo se encuentra su corazón tras olvidar a Nodal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Belinda continúa su agenda de presentaciones y de vez en cuando conversa con los medios y se muestra abierta a hablar de su presente. Afortunadamente, para la cantante de 33 años la actualidad no es tan turbulenta como los primeros meses del año, donde su ruptura con Christian Nodal fue uno de los escándalos más resonantes del mundo del espectáculo.

Lo cierto es que la intérprete de "Bella traición" sigue activa con sus shows y preparando la segunda temporada de "Bienvenidos a Edén", la serie de Netflix. Pero también, hay quienes sostienen que la actriz tiene un romance con Gonzalo Hevia Bailleres, el heredero de El Palacio de Hierro.

Frente a estas especulaciones, Belinda se sinceró al ser consultada desde el programa "Ventaneando", acerca de su relación con Gonzalo Hevia Bailleres: "Tengo muchos amigos, de hecho también Rasex, que es quien me hace el pelo, es mi amigo, que está aquí justo, tómenlo para que no piensen que es mi novio".

Esto quiere decir que la actriz de "Camaleones" dejó claro que no está en una relación amorosa con el joven empresario y que solo habría una amistad, como la tiene con otras figuras del espectáculo y del mundo de las finanzas. Además, la exprometida de Christian Nodal mencionó: "Siempre (me relacionan), con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos, pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerla así y creo que es lo mejor, lo más sano y la salud mental y emocional es básica y en este momento estoy así muy bien".

Belinda también reveló cómo abordó este año (que además de la ruptura con Nodal, le tocó vivir la muerte de su abuela Juana Moreno) y por qué se siente mejor a estas alturas: "Nadie está al 100% bien, todos pasamos por momentos, por etapas, pero con ayuda de sus seres queridos, también con etapas, uno siempre puede salir adelante". Luego la ganadora de un premio TVyNovelas agregó: "Lo importante es que tú seas consciente de que tienes un problema, o que te sientes mal o que algo está pasando en ti para que busques ayuda y, por supuesto que sí, a todos nos ha pasado, claro, ansiedad, por supuesto".