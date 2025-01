La historia de Bella de la Vega tras la muerte de José Ángel García

Bella de la Vega, actriz y viuda del fallecido director José Ángel García, papá del actor Gael García Bernal, dice estar abierta al amor, pero al parecer todavía no supera la pérdida de quien fuera su marido, fallecido hace casi cuatro años.

Bella de la Vega y José Ángel García se conocieron en 2017 cuando ella lo buscó para retomar su carrera como actriz, al poco tiempo de conocerse comenzaron a vivir juntos y se casaron en 2019, la diferencia de edad entre ellos, 20 años, siempre dio de qué hablar.

El director de escena que desarrolló la interpretación de muchos actores en Televisa y que dirigió telenovelas como "La fuerza del destino", "Libre para amarte" y "Mujer de madera", falleció por fibrosis pulmonar el 22 de enero de 2021.

Bella de la Vega se dijo devastada tras la ausencia de su esposo, a quien constantemente recuerda en redes sociales.

"Así se escribió la historia... Hoy estarías cumpliendo 74 años mi amado esposo y como cada día, pienso en ti y te recuerdo como el gran hombre que fuiste y que me hizo tan feliz Te amo hoy y siempre. José Ángel García Huerta", se lee en una publicación de octubre de 2024.

Tras el fallecimiento de José Ángel, Bella fue criticada por compartir una foto en redes sociales junto al cuerpo del director, también estuvo a punto de enfrentar un problema legal por hablar del hermano menor de Gael García, José Emilio, quien preocupó en redes tras compartir mensajes depresivos.

Bella de la Vega sufre ataque de pánico en cita amorosa

Aunque Bella de la Vega entró al reality "Enamorándonos" con la intención de encontrar el amor, cuando tuvo una cita romántica sufrió un ataque de pánico. La también maestra de ballet clásico, y quien no busca a un hombre que le resuelva la vida económicamente, pues ella ya tiene estabilidad económica, confesó que los recuerdos y los sentimientos la traicionaron previo a su cita de amor.

"A veces en el corazón no sé qué pasa que no lo podemos engañar o no lo podemos controlar, muchas veces no se pueden controlar los sentimientos", expresó en el programa, donde aseguraron que aún no supera la muerte de su esposo.

Ella admitió que desde que murió su marido no ha vuelto a tener una relación en serio.

"Tiene mucho que ver que tengo cuatro años sola, que tiene mucho que no voy en plan romántico con alguien, además de que en una semana será el homenaje luctuoso de mi esposo, van a ser cuatro años de que lo perdí, me sentí muy triste y luego vino una ansiedad, no podía ni hablar, estaba muy alterada", detalló.

Bella, quien tiene una cuenta donde ofrece contenido para adultos, confesó que retomar su vida amorosa le ha ocasionado dudas.

"Me siento hasta cierto punto culpable de estar buscando el amor y que mi esposo ya no está, entonces digo ¿le estoy siendo infiel, desleal, faltándole el respeto?".

Bella de la Vega busca un hombre como era su esposo

Previo al inicio del programa "Enamorándonos", Bella compartió que sí busca ciertas características en un hombre, como que sea educado, amable, que la trate como a la antigua, que sea gentil, y eso sí, mucho mayor que ella.

"A mí me gustan mayores, de 60 para arriba", especificó, y se sinceró al decir que era difícil porque José Ángel García, con quien estuvo durante cinco años, dejó la vara muy alta.

"Cuando la vara está muy alta es complicadísimo alcanzar ese estándar, después bajarte a otra cosa a la que no estás acostumbrada".

Bella, además, busca que ese hombre sea guapo, inteligente, culto, así como era su marido, quien, además, recuerda, no se ponía celoso de que ella subiera a las redes fotos sexys, pues tenía mente abierta.