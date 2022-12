Bella Thorne acusada de coquetear a productor

A-AA+

Bella Thorne, quien fuera estrella de la serie “Shake It Up”, fue acusada por productor luego de que este asegurara que le coqueteó y lo hizo sentir incómodo durante audición a la que acudió cuando ella tenía sólo 10 años. La actriz revivió uno de los momentos más complicados a los que enfrentó durante su carrera,Resulta que posterior a la audición de un proyecto, que se desconoce, el productor llamó al agente de Thorne y a su vez este llamó a la madre de la actriz para comentarle que la menor no había pasado a la siguiente fase. “Ella no avanzó porque el director sintió que ella estaba coqueteando y lo hizo sentir realmente incómodo”, expresó.