Benedict Cumberbatch cumple 47 años

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Hace un par de semanas, Benedict Cumberbatch anunció el regreso del mágico personaje "Dr. Strange" dentro del mundo cinematográfico de Marvel y, aunque quería hacer una pausa en su carrera, la realidad es que el actor británico continúa en la cima y con ello, las ofertas laborales tocan a su puerta.

Nacido en Londres, Inglaterra, el 19 de julio de 1976, Benedict Timothy Carlton Cumberbatch se ha ganado el corazón no solo de los fanáticos del Universo Marvel, sino también de los seguidores de "Sherlock Holmes", de otra de las franquicias más queridas por los ingleses.

Con 47 años, que cumple este miércoles, Cumberbatch no solo apuesta por grandes producciones con éxitos asegurados, también ha participado en papeles que no cualquier actor aceptaría, como fue el caso de la cinta "The power of the dog" (2021) donde interpretó al malvado "Phil Burbank".

Y qué decir de sus papeles históricos personificando a figuras como el matemático Alan Turing en "The imitation game" (2014), al empresario e inventor Thomas Alva Edison en "The current war" (2017) y al físico teórico, Stephen Hawking en la cinta de 2004 "Hawking".

La realidad es que Benedict se ha aventurado a darle vida a cada personaje, buscando ser más impactante que el anterior, demostrando además que puede moverse entre personajes menos serios como "Strange" o dramáticos y crueles como "Burbank".

Y aunque ya se confirmó el regreso del súper héroe de Marvel para 2024, la realidad es que tendremos a más Cumberbatch para rato.