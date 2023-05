Betty la fea y las reglas extremas de propiedad intelectual

A-AA+

"Betty la fea" fue de las novelas colombianas más exitosas de Colombia y de América Latina. Rompió récords de audiencias porque la historia era muy original. La heroína era fea, y eso de por sí era una novedad.

A más de dos décadas de su estreno, los fanáticos siguen viéndola por Netflix cada vez que la vuelven a transmitir y la carrera de muchos de sus actores despegó, por lo que siguieron recibiendo ofertas laborales muchos de ellos. Pero no todas son alegrías para el ex elenco de la famosa novela porque hay cláusulas, según contó una de las actrices en una entrevista.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez contaron en una entrevista que todos los actores firmaron un contrato con RCN, el canal que produjo y emitió la famosa telenovela Betty la fea. De esa manera tienen los derechos y para cualquier acción que involucre a la historia, deben pedir autorización. Así lo explicaron en una entrevista para "Tropicana Colombia".

Todo surgió cuando en medio de la entrevista cuando se empezaron a leer pedidos de los fanáticos y uno de ellos le pidió a una de ellas que dijera una famosa frase que decía en Betty la fea. "Marce, la pobreza me está respirando en la nuca", decía siempre el personaje de Patricia Fernández, conocida como "Pelopintado".

Sin embargo, la exactriz de Betty la fea se negó y explicó los motivos. Primero habló Natalia Ramírez, la conocida "Marce": "¿Sabes cuál es el rollo? Que tiene derechos. No nos dejan nada. Es triste". Por su parte, Cepeda añadió: "Es muy lindo y chévere que uno pudiera hacer estas cosas, para la gente y todo, pero no lo puedes hacer". Este impedimento de representar los personajes sin autorización está basado en que RCN posee todos los derechos y exclusividad del material intelectual y artístico de la historia escrita por Fernando Gaitán.