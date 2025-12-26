Big Band Jazz se presenta en la Plaza de los Fundadores por temporada navideña

La Secretaría de Cultura (Secult) organizó la presentación del espectáculo Big Band Jazz en la Plaza de los Fundadores, como parte de las actividades del programa Navidad Verde, informó el Gobierno del Estado mediante un comunicado.

El concierto reunió a público local y visitantes que asistieron a la plaza para escuchar un repertorio de temas navideños interpretados en formato jazz, a cargo de la Big Band, bajo la dirección de Carlos Tercero.

De acuerdo con la información oficial, la actividad forma parte de la programación cultural decembrina impulsada por la administración estatal, la cual contempla la participación de agrupaciones potosinas y la realización de eventos gratuitos en espacios públicos.

La Secult señaló que las presentaciones buscan ampliar la oferta cultural durante la temporada y convocó a la ciudadanía a consultar la agenda diaria de actividades a través de sus canales oficiales.

Concierto navideño en Fundadores