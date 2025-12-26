logo pulso
Vialidad | Avanza peregrinación por Avenida Juárez

La caravana conformada por cientos de personas, informó la SSPC

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 09:58 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó del avance de una peregrinación al sur de la ciudad. 

Indicó que la Policía Vial abandera la caravana conformada por cientos de personas que se desplazan por Avenida Juárez.

El contingente salió de la Calzada de Guadalupe y recorrerá la avenida en mención hasta la Avenida De las Torres.

"Toma tus precauciones, se realizan cierres momentáneos en lo que avanza el contingente", señaló la SSPC.

