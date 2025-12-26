Denuncian agresión de hombre armado a vigilante en Puerta de Piedra

Una agresión en contra de un hombre mayor se habría registrado en el fraccionamiento Puerta de Piedra el pasado 25 de diciembre por la madrugada.

De acuerdo con la denuncia viralizada en redes sociales, fue en el Coto 2, donde un hombre armado amenazó a un adulto mayor encargado de la puerta de seguridad.

Se desconocen los motivos del conflicto y si el sujeto de playera blanca y pantalón de mezclilla es vecino de la zona, pero en la imágenes se observa que seca un arma de fuego y comienza a agredir física y verbalmente al vigilante, a quien incluso propinó golpes en la cara.

Luego de algunos minutos, el agresor se guarda el arma en la cintura y se retira. Se desconoce si hay alguna denuncia formal por los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí