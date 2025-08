Billy Idol ofrecerá concierto en la CDMX

Próximamente, la leyenda del rock Billy Idol visitará la Ciudad de México (CDMX) y ofrecerá un concierto en el Estadio Alfredo Harp Helú. El músico ya reveló todos los detalles sobre su próxima presentación en el país.

Una vez más, el ídolo británico de 69 años promete regresar en grande e interpretará sus grandes éxitos ante miles de fans. Además, busca conectar con las nuevas generaciones a través de su música.

- ¿Cuándo será el concierto?

A través de sus redes sociales, Billy Idol anunció su gira "Billy Idol: It´s a Nice Day to... Tour Again!", en la que visitará países como:

-Brasil

-Argentina

-Chile

-Perú

-Colombia.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los fans mexicanos fue que el artista tocará el próximo 30 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, en Ciudad de México, como parte de su tour. Hasta el momento, es la única presentación confirmada en el país.

- ¿Cuándo es la preventa del show de Billy Idol en México?

De acuerdo con el anuncio oficial, la preventa Banamex será el próximo 7 de agosto a las 11:00 a. m., mientras que la venta general se realizará el 8 de agosto a través de las taquillas y en la página de Ticketmaster.

- ¿Qué éxitos habría el concierto de Billy Idol?

William Michael Albert Broad, reconocido mundialmente como Billy Idol, visitará la CDMX por segunda ocasión. Los fans esperan que interprete algunos de sus temas más emblemáticos, tales como:

"Eyes without a face"

"Dancin with myself"

"Cradle of love"

"Mony mony"

"White Weeding, Pt. 1"

"Flesh for fantasy"

"Daytime trama"

"Hot in the city"

"Still dancing"

"Crank call".

En abril, el cantante británico lanzó su álbum más reciente titulado "Dream into it", donde destaca su colaboración con Avril Lavigne en la canción "77". El disco logró posicionarse en el Top 10 de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.

El concierto de Billy Idol en CDMX se llevará a cabo el 30 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Av. Viaducto Rio de la Piedad Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca, Puerta 8, Granjas México, CDMX.